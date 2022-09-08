لائحة جديدة لقبول الأطفال في دور الحضانة

وطن النهار

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان قرارا بشأن اللائحة التنفيذية لدور الحضانة الخاصة يشمل مجموعة قواعد والتزامات لطلب الترخيص وأهداف دور الحضانة وما تقدمه من الخدمات والأنشطة المسموح والمحظور القيام بها. وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس الأربعاء ان اللائحة التنفيذية تتضمن وفقا للقرار الوزاري الشروط الواجب توفرها لطالب الترخيص والقواعد المنظمة لمنح او رفض او تجديد الترخيص اضافة الى الشروط الواجب توفرها في دار الحضانة سواء ما يتعلق بالمبنى او المنطقة.

وأوضح ان اللائحة تضمنت تحديد مراحل وقواعد لقبول الأطفال في دور الحضانة وتشكيل الجهاز الاشرافي والاداري للدار وآليات الرقابة والتفتيش على دور الحضانة الخاصة.

