«الهلال الأحمر»: 1200 حقيبة مدرسية لأبناء الأسر المحتاجة

وطن النهار

وزعت جمعية الهلال الأحمر امس 1200 حقيبة مدرسية ولوازمها على ابناء الأسر المحتاجة والمتعففة المسجلة بكشوفات الجمعية تزامنا مع العودة الى المدارس.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الجمعية خالد الزيد لـ«كونا» على هامش التوزيع ان الحقيبة الواحدة تشتمل على جميع الأدوات والمستلزمات المدرسية ما يسهم في تخفيف اعباء الأسر المحتاجة لتجهيز ابنائها للعام الدراسي الجديد.

وأضاف ان الجمعية حريصة على هذه المبادرة مطلع كل عام دراسي ايمانا منها بأن التعليم يمثل احد اهم الحقوق الواجب توفيرها لأطفال الأسر المحتاجة اسوة بزملائهم الآخرين وأيضا بغية ادخال البهجة الى قلوب الطلبة وتخفيف الالتزامات الدراسية على اولياء امورهم.

ونوه بالدعم الكبير والمتواصل من المتبرعين اصحاب الأيادي البيضاء والقطاع الخاص وبالجهود المخلصة التي يبذلها العاملون في الجمعية لتحقيق الأهداف السامية التي يسعى الهلال الأحمر الكويتي الى تحقيقها.

