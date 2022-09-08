الفيلكاوي: «مؤسسة البترول» تسكِّن 700 وظيفة شاغرة في القطاع النفطي

وطن النهار

أشاد أمين صندوق جمعية المهندسين علي الفيلكاوي، بتوجهات مؤسسة البترول الكويتية للاعلان عن تسكين 700 وظيفة شاغرة من كل التخصصات للعمل في القطاع النفطي خلال الفترة المقبلة، مضيفا انه يحسب لادارة المؤسسة الحالية تجاوبها مع مطالب المهندسين والفنيين لدراسة استثناء الكويتيين المتخصصين والراغبين في العمل بالقطاعات النفطية المختلفة من شرط عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

وأضاف أن الغاء هذا الشرط سيسهم في استقطاب الخبرات التي يحتاجها القطاع النفطي في مختلف التخصصات وخاصة الفنية - الهندسية، مضيفا ان هذا الاجراء في حال اعتماده سيكون خطوة على طريق تنفيذ النهج الجديد الذي يقوده الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ نواف السعود الصباح والهادف الى مواكبة تطورات العمل الحكومي وخاصة ان القطاع النفطي يعتبر المورد الأساسي للدولة، موضحا ان هذه الخطوة ستتيح مزيدا من المجالات للمهندسين الشباب الذين لم يحالفهم الحظ في العمل بالقطاع النفطي رغم انهم من حملة التخصصات الفنية والادارية التي يحتاجها القطاع.

وأعرب عن امله في ان يتم تفعيل المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، لافتا الى ان هذه المواءمة ستوقف معاناة الشباب في الحصول على عمل يتناسب ومؤهلاتهم العلمية وآمالهم وطموحاتهم في الحياة العملية، وأن تلحق هذه الخطوات اجراءات اخرى لتشجيع الشباب الكويتي للعمل في اهم موارد الدولة ودعمها بشريا فالوطن يبنى بسواعد ابنائه.

