«صباح الأحمد للموهبة والإبداع» حصل على براءة اختراع جديدة

وطن النهار

أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع امس الاربعاء حصوله على 495 براءة اختراع منذ انشائه في 2010 وصل منها 107 اختراعات الى مرحلة التسويق.

جاء ذلك في الحفل الذي اقامه مركز صباح الأحمد للموهبة والابداع - احد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - لتكريم اربعة مهندسين من شركة «ايكويت» للبتروكيماويات لحصولهم على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأميركي عن اختراع روبوت الصيانة المتنقل لفحص مستوى كفاءة وسلامة الأماكن المغلقة.

وفي هذا الصدد قال رئيس مجلس ادارة المركز بدر الحميضي لـ«كونا»: ان معدل كلفة الاختراع الواحد حتى مرحلة الوصول الى البراءة يبلغ 25 الف دولار يقدمها المركز لدعم شباب الكويت المخترعين والمبدعين.

وأوضح الحميضي ان الهدف من التكريم هو تشجيع المخترعين والمبدعين من ابناء الوطن على تقديم المزيد من الابتكارات المفيدة للبشرية بما يحقق تقدم الكويت في مؤشرات الابتكار العالمية.

وأشاد بالجهود التي بذلها العاملون في شركة ايكويت للحصول على براءة اختراع عن جهاز يقوم بعمل الصيانة للمصانع في الكويت، لافتا الى ان جهودهم تخطت الكويت لتصل الى مصانع الشريك الأميركي «الداو» للمساعدة في الصيانة.

من جانبه قال نائب رئيس شركة ايكويت لشؤون الخدمات الفنية د. سلمان العجمي لـ«كونا»: ان الحصول على براءة اختراع عالمية تعد الثالثة للشركة وهو عبارة عن روبوت الصيانة المتنقل لفحص مستوى كفاءة وسلامة الأماكن المغلقة بهدف رفع مستويات السلامة والكفاءة والجودة اثناء الصيانة.

وذكر العجمي ان الشركة نجحت في تسجيل براءة الاختراع الذي قام بتطويره فريق من مهندسي الشركة بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومركز صباح الأحمد للموهبة والابداع.

وأوضح ان الاختراع يظهر التزام الشركة الراسخ بالابتكار ومساعيها المستمرة لتعزيز البيئة التقنية التي تكفل حصول التقدم المنشود في رأس المال البشري لافتا الى ان الروبوت يتيح قدرة اعلى للوصول الى المواقع المحصورة اثناء عمليات الفحص والصيانة دون تدخل بشري.

واضاف ان ذلك يوفر ضمان الالتزام بمعايير السلامة والكفاءة الصارمة في جميع جوانب العمل ويرتقي بالتنمية المستدامة نظرا لقصر فترات توقف وحدات التصنيع اثناء فترات الصيانة وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

