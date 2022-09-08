20 مليار دينار سقفاً متوقعاً للموازنات المقبلة

مال وأعمال

يطال التغيير كل شيء، حيث تكافح الحكومة عدة أوجه من القصور الاقتصادي، بمعطيات جديدة وسريعة تضمن تحقيق خطوات اصلاحية ملموسة.

وفي هذا الصدد طلب مجلس الوزراء في وقت اسبق من وزارة المالية تحديد سقف الانفاق للموازنات الثلاث المقبلة، وتقول مصادر مطلعة لـ«النهار»، ان هناك توجيهات بضغط المصروفات للحدود القصوى والاستغناء عن أي مصروفات عبثية كانت تصرف في غير موضعها.

وبينت أن جوانب انفاق ستتم ازالتها أو ضغطها للحدود الدنيا، متوقعة سقفا لا يتخطى الـ20 مليار دينار خلال الثلاث موازنات المقبلة.

وقالت المصادر ان توجيهات صدرت الى جميع الجهات العامة، بضرورة عدم تجاوز سقف المصروفات عند تقدير مشروع الميزانيات، مع الأخذ في الاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء.

واشارت الى ان بنودا تتضخم كالرواتب والاعانات وغيرها، سيقابلها بنود تتقلص، مع رغبة حقيقية في زيادة ايرادات القطاع غير النفطي بشكل يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

وتشير بيانات الى ان الإيرادات غير النفطية في الميزانية تصل إلى نحو ملياري دينار، وتتركز في 5 جهات وهي وزارات الكهرباء والصحة والداخلية والمالية إضافة إلى الإدارة العامة للجمارك.

ومن أبرز محطات الوفر المالي ضغط ميزانيات الهيئات والجهات المستقلة والملحقة.

وتستهدف الحكومة العمل على تحقيق وفورات مليارية من ترشيق القطاع العام وتعزيز دور القطاع الخاص والعمل على إحياء مشروع الخصخصة.

