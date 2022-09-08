محمد السقاف رئيساً لـ«المشروعات السياحية»

مال وأعمال

صدر قرار من وزير المالية عبدالوهاب الرشيد بتشكيل مجلس إدارة شركة المشروعات كالتالي: محمد السقاف رئيساً، وعضوية كل من حمود الفلاح، أحمد الهملان، هيا بودي وياسمين السالم، أمل البراك وعالية الحميضي.

وشغل السقاف منصب رئيس بورصة الكويت، ويعمل السقاف منذ أكثر من 25 عاما في مجال استراتيجيات تطوير الشركات والاستثمارات، وكان يترأس لجنة المكافآت والترشيحات وعضوية اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة شركة بورصة الكويت.

كما يمتلك خبرة في مجال التطوير العقاري وتأسيس المحافظ وتطوير المنتجات للسوق المالي إضافة إلى خبرته القيادية في مجال إدارة التغيير المؤسسي وتطبيقات الحوكمة وإدارة المخاطر.

وشغل السقاف عضوية عدد من مجالس الإدارات في مجالات إدارة المشاريع والتصميم الهندسي والتطوير العقاري والاستثمار.

وترغب الحكومة في تطوير دور المشروعات السياحية، عبر وضع تصور للاستفادة من المرافق السياحية، والنظر في المبادرات المقدمة ودراستها وتسهيل تنفيذها، وتقديم المبادرات لفعاليات ترفيهية واجتماعية ورياضية، وتفعيل دور المشروعات السياحية لدعم واستضافة الفعاليات والمبادرات الشبابية في المستقبل.

