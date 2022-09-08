النفط انخفض لأدنى مستوى

مال وأعمال

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط إلى أقل مستوياتها منذ يناير الماضي، في ظل ارتفاع قيمة الدولار إلى مستوى قياسي وتزايد المخاوف من تراجع الطلب العالمي على الطاقة على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي، خاصة في الصين نتيجة إجراءات الإغلاق التي طبقتها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط -وهو الخام القياسي للنفط الأميركي- بلغ 85 دولارا للبرميل، مع تراجع أسعار الأصول الاستثمارية من الأوراق المالية وحتى العقود الآجلة للسلع، في حين ارتفع مؤشر قيمة الدولار إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بنسبة 1.9% إلى 85.26 دولارا للبرميل تسليم أكتوبر المقبل، بعد تراجعه في وقت سابق إلى 85.14 دولارا للبرميل، وهو أقل مستوى له في التعاملات اليومية منذ يناير الماضي.

كما تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بـ 1.6% إلى 91.39 دولارا للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.

واستهل الخام تعاملات الشهر الحالي بأداء ضعيف، ليواصل تراجعه للشهر الثالث على التوالي، وهي أطول فترة تراجع مطرد لسعر النفط منذ أكثر من عامين.

ويخشى المستثمرون من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود في ظل استمرار زيادة أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية لكبح جماح تضخم أسعار المستهلك.

