«النفط» استعرضت إستراتيجية وزارة الطاقة في الإمارات

مال وأعمال

في إطار توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، عقدت وزارة النفط اجتماعا مشتركاً، مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الامارات العربية المتحدة، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين وموضوعات التعاون والأنشطة التي سيتم تنفيذها بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن استعراض استراتيجية دولة الامارات لتطوير قطاع الطاقة والبنية التحتية.

ترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، ووكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الفنية م. خالد الديين، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية بالوكالة عيد المطيري، ومديرة العلاقات العامة والإعلام الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، والمستشار قصي درويش، والمستشار عبداللطيف جوهر ومدير مكتب الوزير عبدالله الظفيري ومراقب الدعم الفني أنور المباركي، ومراقب التشغيل بالوكالة عمران نصير.

وحضر من الجانب الإماراتي وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول المهندس شريف العلماء، و الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل المهندس يوسف آل علي، و الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية

أحمد الكعبي، والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة المهندسة نادية مسلم النقبي، ومدير إدارة البترول والغاز ناصر السويدي، ومدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل ليلى البلوشي، ومدير إدارة طاقة المستقبل المهندسة نوال الهنائي، ومدير إدارة الإنتاجية و الطلب المهندسة موزة النعيمي ومدير إدارة الاتصال الحكومي هناء الصوري وخبير شؤون البترول والغاز والثروة المعدنية المهندسة أمل جاسم.

وفي بداية الاجتماع، رحب وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح بالحضور، مثمناً حرص الجانبين على تعزيز سبل العمل وبذل الجهود المخلصة في سبيل ذلك، ومتانة الروابط الاستراتيجية التي تجمع دولة الكويت والإمارات والمدعومة برغبة قيادتي البلدين في تطوير مستويات التنسيق والتعاون في مختلف المجالات التنموية، لا سيما المرتبطة بالطاقة بمختلف أشكالها، لافتاً إلى أن البلدين حققا العديد من النجاحات النوعية على مدار السنوات الماضية، آملاً في مواصلة العمل المشترك بما فيه خدمة لمصالح الجانبين.

هذا وقد استعرض الجانب الاماراتي استراتيجية الطاقة في دولة الامارات العربية المتحدة والمؤشرات الاستراتيجية

والوطنية في مجال الطاقة والبترول ومبادرات الوزارة في مجال النفط والغاز والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 وآلية متابعة المؤشرات.

وفي ختام الاجتماع دعا وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح الجانب الاماراتي لمزيد من الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة المقبلة لتوطيد أواصر العلاقات والاستفادة من العلاقات الثنائية المتميزة واستكشاف فرص التعاون في مجال الطاقة وقطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية، التي تمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية للبلدين الشقيقين.

