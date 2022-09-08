«وربة» أول بنك في الكويت يطلق خدمة «Drive Thru» عبر سيارتك

مال وأعمال

أطلق بنك وربة خدمة «Drive Thru» الجديدة والخاصة لعملائه والتي تعتبر الخدمة الأولى من نوعها بين البنوك في الكويت، ويسعى البنك من خلالها لتقديم الخدمات المصرفية عبر السيارة، لتسهيل كل الإجراءات على عملاء البنك، وتقديم أفضل الخدمات البنكية لهم في إطار من الراحة والانسيابية.

وبهذه المناسبة قال مدير أول إدارة الفروع في بنك وربة عبد الله الشعيل: «أطلقنا الخدمة الأولى والفريدة من نوعها في الكويت عبر فرع الشهداء فقط، بهدف توفير خدمات مميزة لعملائنا»، مضيفاً: «نهتم بتقديم أحدث الخدمات لعملائنا بما يمنحهم تجربة مصرفية استثنائية تزخر بالخدمات الحصرية، التي تعكس اهتمام بنك وربة وحرصه على راحة عملائه، وبذلك يكون بنك وربة حقق نجاحا آخر يضاف لسجلاته في عالم الخدمات المصرفية، علماً بأن هذه الخدمة ستكون متاحة أيضاً للعملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة».

وأضاف إن الخدمات المقدمة بصورة أولية ستتضمن خدمات السحب النقدي- الإيداع النقدي - التحويل الداخلي بين حسابات بنك وربة - التحويل المحلي - إيداع شيكات بنك وربة - إيداع شيكات البنوك المحلية، مؤكداً على سعي البنك لزيادة عدد أفرع خدمات «Drive Thru» في كل محافظات الكويت خلال الفترة المقبلة حيث أن هذه الخدمة متاحة فقط من خلال فرع الشهداء.

وأكد الشعيل حرص بنك وربة على تقديم جميع الخدمات والمنتجات المصرفية، وفقاً لاحتياجات وتطلعات عملائه، لما يتسم به أسلوب حياتهم اليومية من نمط فريد ومتميز، حيث يسعى إلى تلبية احتياجاتهم بسرعة وسهولة وأمان، مؤكداً أن الخدمة الجديدة تأتي ضمن استراتيجية «وربة « لتوفير كافة متطلبات الراحة والخصوصية للعملاء، وأنه بات الآن بامكان العميل الاستفادة من باقة متنوعة من الخدمات المصرفية.

وأوضح الشعيل بأن الخدمة الجديدة تأتي إيماناً من البنك بأهمية تحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة لعملائه، بشكل متطور يواكب احتياجاتهم، ويتيح أيسر السبل للحصول على تلك الخدمات.

يذكر أن بنك وربة يسعى بشكل دائم إلى تقديم كل الخدمات الجديدة بهدف تقديمها بشكل جيد للعملاء وتسهيل إجراءاتهم البنكية وتقديمها على أكمل وجه، فبالإضافة إلى الخدمات عبر التطبيق والتي تسهل كل الخدمات البنكية، وخدمات الأونلاين و أطلق البنك كذلك خدمة «Drive Thru»، كما سيطلق العديد من الخدمات المميزة في العام الحالي والتي تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.

