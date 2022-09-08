«الكويتية» بحثت و«الإطفاء» تعزيز التعاون المشترك

مال وأعمال

استقبل رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية بالإنابة المستشار فيصل الغريّب، العقيد خالد البرجس رئيس قسم التدريب والمعلومات - إدارة المتفجرات في الادارة العامة لقوات الامن الخاصة في وزارة الداخلية .

وتم خلال اللقاء تكريم دائرتي الأمن والهندسة على جهودهم التي قدموها أثناء استضافة الخطوط الجوية الكويتية للدورة التدريبية الخاصة بإدارة المتفجرات في حظيرة طائرات الشركة من قبل إدارة المتفجرات في الادارة العامة لقوات الامن الخاصة، حيث قامت دائرتا الأمن والهندسة بتلبية جميع احتياجات ممثلي إدارة المتفجرات لأداء الدورة التدريبية على إحدى طائرات الخطوط الجوية الكويتية والتي تساهم في تنمية وتطوير مهارات منتسبي إدارة المتفجرات.

وعلى هامش التكريم، بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الخطوط الجوية الكويتية ووزارة الداخلية متمثلة في الادارة العامة لقوات الأمن الخاصة – إدارة المتفجرات، مؤكدين تقديم الدعم الكامل لجميع جهات ومؤسسات الدولة وتوطيد أواصر العلاقات بما يعود بالنفع على المصلحة العامة لبلادنا الكويت.

هذا وتحرص الخطوط الجوية الكويتية بالتعاون مع كل الجهات المعنية، على تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة للركاب والطائرات والتي تعد من أهم أولويات الشركة في تعزيز منظومتها الأمنية بالكامل بما تتوافق مع تطبيق اللوائح والنظم العالمية الخاصة بقطاع الطيران والنقل الجوي.

وفي الختام تقدم رئيس مجلس الادارة بالانابة المستشار فيصل الغريّب بجزيل الشكر ووافر الامتنان لجميع العاملين في وزارة الداخلية على جهودهم الحثيثة في خدمة وطننا الحبيب الكويت وتوفير الأمن والأمان لجميع المقيمين على أرضها الطيبة، كما خص بالشكر إدارة حماية الطائرات الكويتية والادارة العامة لقوات الامن الخاصة على تعاونهم وجهودهم الملموسة مع الخطوط الجوية الكويتية، كما أثنى الغريّب على دور موظفي دائرتي الأمن والهندسة في تذليل جميع العقبات أمام إدارة المتفجرات وتوفير الدعم الفني لهم.

