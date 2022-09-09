وطن النهار

استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصافرية بالمنامة امس، وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وحكومة وشعب الكويت وأصدق تمنياتهم لمملكة البحرين وشعبها الشقيق بدوام التقدم والازدهار. من جانبه حمل الملك حمد بن عيسى وزير الخارجية نقل تحياته وتقديره لصاحب السمو أمير البلاد وسمو نائب الأمير ولي العهد وتمنياته لهما بدوام الصحة والسعادة ولدولة الكويت وشعبها بالمزيد من الرفعة والنماء. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية التاريخية المتينة الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومجالات تعزيزها وتنميتها على الأصعدة كافة بما يحقق تطلعاتهما نحو مزيد من التقدم والرخاء.

