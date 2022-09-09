وطن النهار

عقدت اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي، اجتماعا بقصر السيف برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة محمد الفارس، وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية المعنية.

وقال بيان صحافي صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إن اللجنة تناولت خلال الاجتماع آلية العمل والمهام والاختصاصات المسندة إليها، وفي مقدمتها بحث سبل تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي ووضع الاستراتيجية الوطنية وبرامجها ومشاريعها ومؤشرات قياس أدائها واقتراح السياسات العامة المتصلة بالأمن الغذائي والمائي بالكويت. وأضاف البيان، أن اللجنة تابعت الجهود المبذولة في القطاعين العام والخاص ذات الصلة بهذا الشأن واقتراح التدابير اللازمة في حال تعرض الأمن الغذائي والمائي للكوارث والمخاطر. وأوضح أن اللجنة قررت تشكيل فرق عمل منبثقة منها تمهيداً لوضع الاستراتيجية الشاملة والخطوط العريضة للأمن الغذائي والمائي بالكويت.

