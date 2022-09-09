وطن النهار

أكدت مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هيا الودعاني تكثيف الجهود لتفعيل آليات التحول الرقمي لتنفيذ مبادرة رقمنة الخدمات الحكومية التي أدرجت ضمن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الـ16 من 2022 إلى 2026، والتي تم تكليف الجهاز بإنجازها. جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان «دليل التصنيفات المقترحة للخدمات الحكومية» أمس الأول والتي أقيمت برعاية وزيرة الدولة لشؤون البلدية وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس وحضور ومشاركة مسؤولي اكثر من 53 جهة حكومية بمركز جابر الأحمد الثقافي. وقالت الودعاني في كلمة لها: إن الورشة تسعى إلى رسم خارطة طريق دقيقة لتوحيد الجهود بهدف الوصول الى وثيقة توافقية تدفع قدما نحو بناء دليل شامل ومتكامل للخدمات الحكومية، لافتة الى أن مبادرة رقمنة الخدمات الحكومية والتي وردت في المحور الاول من برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي قد تم اسناد مسؤولية الاشراف عليها الى وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن يكون الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هو الجهة التابعة المسؤولة عن التنفيذ، ولذلك اقترن تكليف الجهاز بمسؤولية رقمنة الخدمات الحكومية برسم خارطة طريق دقيقة نحو بناء دليل شامل ومتكامل للخدمات الحكومية.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي إن الكويت تحتل حاليا المركز الـ 46 في مؤشر الأمم المتحدة الخاص بتنمية الحكومة الإلكترونية، مبينا أن الكويت تهدف للوصول للمركز الـ 30 في عام 2024/2025، لافتا الى أن محور الإصلاح الاقتصادي والمالي في برنامج عمل الحكومة يتكون من 29 مبادرة موزعة على أربعة مستهدفات، موضحا أن الرؤية العامة للدولة وفق برنامج عمل الحكومة تتمثل في استدامة الأمان الاجتماعي من خلال المحور الخاص بالإصلاح الاقتصادي والمالي والتي تشتمل على العديد من المبادرات المهمة. واشار مهدي الى أن محور الإصلاح الاقتصادي والمالي يشتمل أيضا على تحسين بيئة الأعمال عن طريق ثلاث ركائز أساسية مرتبطة ببرنامج عمل الحكومة وهي تطوير وتحسين آلية محددة لتخصيص الأراضي، ورقمنة الخدمات الحكومية، ودعم القطاع الخاص عن طريق جذب الاستثمار المباشر للشركات العالمية وتأسيس المناطق الاقتصادية الخاصة.

