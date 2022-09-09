وطن النهار

أعلنت جمعية الهلال الأحمر أمس إقلاع طائرة إغاثة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية محملة بـ 40 طنا من المواد الغذائية والصحية لإيصالها للشعب السوداني.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الجمعية خالد الزيد إن هذه المساعدات الإغاثية تعد استكمالا لدور الكويت في إغاثة منكوبي الكوارث والفيضانات في العالم، موضحا أنه تم التنسيق مع سفارة الكويت لدى الخرطوم والهلال الأحمر السوداني لتوزيع هذه المساعدات بشكل عاجل.

وأضاف أن السيول التي تعرض لها عدد من الولايات السودانية تسببت بنزوح قاطنيها وبأضرار فادحة للممتلكات والمباني، مبينا أن الوضع الحالي للسودان يتطلب تدخلا فوريا من المنظمات والهيئات الإنسانية. وثمن دور كل من وزارتي الدفاع الخارجية لإتمام وتسهيل هذه البادرة الإنسانية، داعيا كل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى تقديم المساعدات العاجلة للسودان لمواجهة الآثار المترتبة على الفيضانات والسيول.

