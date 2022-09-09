الأولى

وجَّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشكر للكويت والسعودية والإمارات على دعمهم لمصر خلال السنوات الماضية.

وقال السيسي، خلال افتتاح القرية الأولمبية لهيئة قناة السويس بالإسماعيلية أمس: «المصريون عليهم الانتباه لأنه لولا دعم دول الخليج الدولة دي مكانتش حتكمل.. لو كان سابك مش هتلاقي وقود، لازم أعترف بفضل الأشقاء على بلادنا».

وأضاف: «السعودية والإمارات والكويت حطوا أرقام ضخمة.. كل شهر كانت تيجي مواد بترولية وأموال بملايين الدولارات، لو معترفناش بكده هنبقى مش كويسين».

وتابع: «كان هيبقى عندنا أزمة كبيرة.. الأشقاء وقفوا وقفة كبيرة جدا طوال 18 شهرا، مشتقات البترول بتيجي بدون مقابل.. وتحولت من البحر الأحمر إلى الموانئ المصرية».?

وقال السيسي: إن «السعودية والإمارات والكويت حطوا أرقاماً ضخمة.. كل شهر تأتي مواد بترولية وأموال بملايين الدولارات، ولولا ذلك كان بقى عندنا أزمة كبيرة... الأشقاء وقفوا وقفة كبيرة جدا طوال 18 شهرا، مشتقات البترول بتيجي بدون مقابل».

واردف الرئيس المصري قائلا: «هو أنا غلطان لما قولنا على الناس اللي ساعدتنا، والناس ماكنتش منتبه لده، لكن دول زي السعودية والإمارات والكويت حطوا أرقام والسفن بتاعت مشتقات البترول والغاز والبوتاجاز كان بتتحول من البحر المتوسط والبحر الأحمر إلى الموانئ كل شهر، واللي ميعرفش ده، لازم يعرف، ولازم نقول الكلام ده» .

من جانب آخر، أشار الرئيس السيسي إلى أن «التشكيك مستمر، ومحاولات الهدم مستمرة.. لكننا مكملين في بناء الدولة المصرية الراسخة»، لافتا إلى أن هناك محاولات مغرضة للتشكيك في المشروعات التي تنفذها الدولة. ولفت إلى أن إنفاق 450 مليار دولار خلال اربع سنوات، كان من أجل بناء دولة مصر المستقرة الآمنة القوية، مضيفًا «إحنا هندفع تكلفة ده مع بعض»، مؤكدا أن «أي قرار يتم اتخاذه يكون بناء على دراسات ولا يتم اتخاذ قرار بصورة عشوائية».