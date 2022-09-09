وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، العقيد سالم محمد العجمي مدير مركز التدريب التخصصي بقطاع شؤون المرور والعمليات والعقيد حقوقي خالد عبدالله العدواني رئيس المكتب الفني بالإدارة العامة للمرور وذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ، حيث تم إهداؤه نسخة من كتاب التنظيم القانوني للمرور في الكويت إصدار 2022 والذي يعد مصدراً مهما لجميع منتسبي وزارة الداخلية للقيام بأداء مهامهم تحت إطار قانوني ولائحي.

وأشاد الخالد بالجهود المبذولة في إعداد هذا الكتب الذي يعد مرجعاً لرجال الأمن، مؤكداً على دعم المؤسسة الأمنية لتلك المبادرات التي تسهم في تطويرالعمل الأمني والارتقاء به.

إلى ذلك أعلنت رئاسة الاركان كلية علي الصباح العسكرية عن تمديد موعد الفحص الطبي لتسجيل الطلبة الضباط دفعة 49 وقالت على كل من تخلف عن الحضور لموعد الفحص الطبي عليه مراجعة مقــــر تسجيل كلية علي الصباح العسكرية ( لجنة الاستقبال والعلاقــات العامة في مبنى متعدد الأغراض الكائن بمعسكرات المباركية ) لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك اعتباراًَ من يوم الأحد المقبل وحتى 15 سبتمبر خلال الفترة المسائية من الساعة 3:00 عصراً وحتى 6:00 مساءً.

وذكرت انه سيتم استدعـــــــاء مـــن تخـــلف عـــن اخـتـــبــــــارات القبــــــول الأخــرى عبر تطبيق هويتي والبريد الالكتروني الشخصي.

من جانب أخر ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار حرص المؤسسة الأمنية على حماية قائدي العربات المتنقلة « الآيس كريم» ومستخدمي المركبات على الطرق، عقد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ اجتماعاً مع ممثلي الشركات المتخصصة خلال وتم عرض الصور والفيديوهات للمخالفات التي ترتكب من قائدي هذه العربات والتي تعرضهم للخطر على الطريق العام.

وقالت إنه تمت مناقشة الحلول المناسبة لرفع مستوى هذه الخدمة وتطويرها ووضع الاشتراطات اللازمة لحماية قائدي العربات ومستخدمي المركبات على الطرق حيث تم الاتفاق، والالتزام بالاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية ( بلدية الكويت – الهيئة للغذاء والتغذية – الإدارة العامة للمرور ) وغيرها من الجهات لعربات الآيس كريم وأماكن توزيعها والتي بلغت نحو 1000 عربة في جميع أنحاء البلاد.

يذكر ان من بين الاشترطات تقوم هذه الشركات بإعداد تصور جديد للعربات ومتطور يتناسب مع اشتراطات السلامة ومتوافق مع قانون المرور ولائحته التنفيذية واشتراطات حماية الأغذية من الجهات المعنية. إضافة إلى منع استخدام الدراجات النارية لعربات الآيس كريم المتنقلة إلا في حالة الترخيص لصاحب الدراجة النارية لبيع الآيس كريم، بحيث يتم وضع الرخصة ولوحة رقم الدراجة في مكان واضح مع ارتداء الزي المناسب.

إلى ذلك قالت وزارة الداخلية، أمس الخميس: إن طريق الصبية المتجه إلى العبدلي لم يتم الانتهاء منه بعد، وحرصاً على سلامة قائدي المركبات وتجنب وقوع الحوادث، تم وضع الحواجز والأقماع المرورية، والعلامات الإرشادية للتنبيه بوجود تحويلة للطريق جهة اليمين.

جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني توضيحاً لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن شكوى مواطن من إغلاق الطريق المشار إليه بوضع حواجز أسمنتية.

وأهابت بتحري الدقة في نشر الأخبار التي تتعلق بالشأن الأمني مؤكدة أن هاتف الطوارئ رقم 112 يعمل على مدار الساعة.

