وطن النهار

اصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس تعميماً بشأن إعادة تنظيم بعض قطاعات الوزارة.

جاء في التعميم أن وكيل الوزارة المساعد لشؤون مكتب الوزير ويتبعه كل من «الإدارة العامة لمكتب وزير الداخلية، و الإدارة العامة لمتابعة شؤون المجالس واللجان الوزارية».

أما بشان وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والخدمات المساندة ويتبعه كل من « الإدارة العامة للشؤون المالية، والإدارة العامة للإنشاءات والصيانة، والإدارة العامة للإمداد والتموين.

وأوضح التعميم ان وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة ويتبعه الإدارة العامة لشؤون الإقامة، والإدارة العامة لمراكز الخدمة، و الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، و الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية.

وبشأن الادارات التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية فقد تتبعه الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، و الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

اما وكيل الوزارة المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود فتبعه

الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، والإدارة العامة لخفر السواحل، والإدارة العامة لأمن المطار، والإدارة العامة لأمن الموانئ، والإدارة العامة لأمن المنافذ البرية.

أما وكيل الوزارة المساعد لشئون الموارد البشرية والدعم التقني ويتبعه «الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة، والإدارة العامة للأنظمة الأمنية، والإدارة العامة لهندسة الاتصالات، والإدارة العامة لنظم المعلومات. واما الإدارة العامة للشؤون القانونية، و الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تتبع وكيل الوزارة.

