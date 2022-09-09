وطن النهار

تمكن رجال خفر السواحل من ضبط امرأة حاولت إدخال كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر البحر بعد رصدها عبر المنظومة الرادارية وتمت احالتها مع المضبوطات إلى الجهات المختصة. وذكرت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لخفر السواحل تمكنت من احباط عملية تهريب مواد مخدرة قادمة الى البلاد عن طريق البحر، بعد رصد عن طريق المنظومة الرادارية داخل المياه الإقليمية، وعند توجه عدد من الدوريات الى الموقع تبين وجود امرأة قادمة عن طريق الساحل لتسلم الشحنة وتم ضبطها، و احالتها و المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها.