وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن مكونات مشروع شرق مدينة صباح الأحمد السكنية تتمثل في وجود مساجد ومجموعة محال وفرع غاز وسوق مركزي فرعي ومركز صحي عام وحديقة عامة ومحطة وقود ومواقع لفرع بنك ومحطة كهرباء بالإضافة إلى مواقع مخصصة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ويعتبر المشروع خاصاً بالمشمولين بقانون (من باع بيته) ويتمثل في مشروعين الأول هو انشاء وإنجاز وصيانة (587) بيتا والمباني العامة وأعمال الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية ومواقف السيارات للجزء الثاني بقيمة 68 مليوناً 373 الفاً و535 ديناراً، فيما يعد الثاني عبارة عن انشاء وإنجاز وصيانة (597) بيتاً والمباني العامة وأعمال الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية ومواقف السيارات للجزء الاول بقيمة 63 مليوناً و979 الفاً و762 ديناراً. وحدد شهر ابريل من العام 2024 تسليم المشروعين تعاقديا ومن ثم يتم التسليم للأعمال ابتدائيا طبقا للجدول الزمني المرصود لأعمال المشروعين، حيث تبلغ مساحة الوحدة السكنية الواحدة 300 م2، وستكون جميع الوحدات السكنية بنموذج واحد للبناء، وسيكون نمط البناء مختلفا عن مشروع شرق تيماء المخصص لذات الفئة.

