وطن النهار

استقبل وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد عبداللطيف الفارس صباح أمس رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل. وذكر رئيس الجمعية بعد اللقاء، أن الوزير الفارس أكد فتح باب التعيين في الفترة القريبة لتخصص هندسة البترول وأنه سيتم الغاء شرط بند التأمينات من طلبات الراغبين في التعيين لأصحاب هذا التخصص، مضيفا أننا نشكر الوزير لتفهمه لمطالبات الترقية والتكويت المقدمة من قبل مهندسي القطاع النفطي. وأضاف العتل، أننا نأمل استجابة «الخدمة المدنية» لمطالبنا في فتح المزيد من أبواب التوظيف المباشر للمهندسين، مشيرا الى ضرورة أن تكون هناك حوافز لاستقطاب التخصصات كافة وفي مختلف الجهات الحكومية الأخرى، موضحا أن التوظيف المباشر يساهم في تنفيذ مبادرتين للجمعية، الأولى لتعيين مهندسين في سلك التدريس الذي يعاني نقصا في التخصصات العلمية، والثانية توظيف أكثر من 200 مهندس في وزارة الأوقاف أبدت الجمعية استعدادها لتدريبهم وتأهيلهم كمهندسين للاشراف والتنفيذ، معربا عن شكره الجزيل للوزير الفارس على سعة صدره ووعده بمتابعة كافة قضايا الجمعية والأمور التي تهم المهندسين.

