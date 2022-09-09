وطن النهار

يبحث المجلس البلدي يوم الاثنين القادم برئاسة عبدالله المحري عدداً من المواضيع والمشاريع والاقتراحات والأسئلة، منها الاقتراح المقدم بشأن تعديل أوضاع الموظفين الكويتيين في إدارة تحديد الملكية العقارية في البلدية، كما يبحث ردود الإدارة القانونية بشأن عمل لائحة قرار خاص في الباعة المتجولين وبشأن السماح بإقامة المعارض المؤقتة قصيرة المدى برسوم محددة.

وسيطلع المجلس على رد الأسئلة الخاصة بشأن مكاتب ومحلات بيع وعرض وتأجير السيارات، والدراسة المتكاملة حول تقنية شبكة النقل العام، وبشأن عقود النظافة.

وسيتابع أيضاً طلب الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر نقل تبعية موقع النويصيب الحرة من وزارة التجارة والصناعة إلى هيئة تشجيع الاستثمار.

