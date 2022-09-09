وطن النهار

اسامة عيسى الشاهين

حسن عبدالله جوهر

حسن كاظم محمد

حمد محمد المدلج

خالد سيد محمد القلاف

داود سليمان معرفي

عادل جاسم الدمخي

عبدالله جاسم المضف

علي سيد حسين الموسوي

عيسى احمد الكندري

غدير محمد اسيري

فهد عبدالرحمن الحساوي

مبارك سالم الحريص

محمد مبارك العازمي

محمد مروي الهدية

مخلد راشد العازمي

يوسف عبدالهادي الجبعه

أحمد خليفة الشحومي

أسامة زيد الزيد

خالد راشد العازمي

خالد مرزوق العميرة

صالح أحمد عاشور

عبدالعزيز أحمد بو مجداد

علي حسين محمد

علي عبدالرسول القطان

علي محمد العلي

فاضل عبدالكريم الاطرم

محمد عيسى حسن

مشعل راشد الجويسري

هاني حسن حسين

أحمد حاجي لاري

علي مصطفى حلاوة

مكي مسلم القديحي

يوسف أحمد الكتيتي

يوسف فهد الغريب

جمال سليمان القناعي

عيسى حجي موسى

وسمي خالد الوسمي

خالد حسين الشطي

عدنان ابراهيم الصالح.

ابراهيم عبدالله عبداللطيف فايز الخميس

علي أحمد حسن حسين دشتي

مبارك شليق هايف فنيد العتيبي

باسل حسين ابراهيم حسين البحراني

وليد أحمد يعقوب بن يوسف القبندي

حمد أحمد علي عبدالله روح الدين

فاطمة فاضل حسن علي حسين الصفار

حسين أحمد حسين حسن الشمالي

سميره يوسف مراد مبارك الشطي

عبدالرزاق محمد عثمان حيدر

فاخر علي السيد خليفة حسين القلاف البحراني

فاخر علي حيدر علي

يوسف حسين محمد علي طاهر ابراهيم عيسى الكندري

أمالي محمد اشكناني

بدر حامد الملا

بدر ناصر الحميدي

ثامر خالد العنزي

حمد سيف الهرشاني

حمد محمد المطر

راشد حمدان العازمي

سالم علي الشريع

سعد خالد الفجي

شعيب علي قاسم

صلاح محارب الفضلي

عالية فيصل الخالد

عبدالله سالم المطيرات

عبدالله عقاب العنزي

عبدالله متعب العراده

عبدالوهاب عارف العيسى

عمر عقله العنزي

فلاح لافي المطيري

فهد صياح ابو شيبه

مبارك باتل العازمي

ناصر عبدالرحمن العبيدي

نواف بهيش العازمي

نواف حمد الدوسري

وداد عبدالمجيد حبيب

أحمد محمد الحمد

خالد عبدالحميد عاشور

فهد محمد السعدي

محمد سعد العازمي

عبدالله تركي الأنبعي

فايز نايف الرديني

محمد أحمد العوضي

أحمد عبدالله العلي

جابر سعد الماجدي

حامد محري البذالي

حسن عواد العازمي

خليل إبراهيم الصالح

صقر حمد العنتري

عبداللطيف عدنان الحريجي

علوي سماوي الضفيري

علي سالم الدقباسي

فلاح ضاحي الهاجري

فهد أحمد العنزي

مثنى علي البذالي

محمد باقر خريبط

محمد مفرج المطيري

حصة عبدالعزيز المليفي

خالد عايد العنزي

خلود طاهر الشمري

بدر نشمي العنزي

حسين ابراهيم عبدالمحسن.

أمل حاتم صالح علي الحربي

فاطمة حسين علي غلوم

فهد عبدالعزيز فهد المسعود

عبدالرحمن يوسف عراك سيف الشمري

فهد علي محمد حسين الكندري

مدغش محمد سعد محمد الهاجري

عبدالعزيز فيصل سفاح شنوف الراشد البذالي

محمد براك عبدالمحسن محمد المطير

جابر مرزوق هادي سعيد زايد البذالي

حمد عيدان حمد سالم الرشيدي

دعيج براك محمد عبداللطيف

عادل عيسى عبدالله صالح اليحيى

عبدالرحمن صالح سالم عبدالله الجيران

عبدالله حسين حميدي مطلق ديلج الحريجي

عبدالله سالم عبدالله سالم السعدي

مسفر سالم محمد مانع محمد أحمد عبدالعزيز السعدون

اسامة احمد المناور

بشار عادل محمد

حمد عبدالرحمن العليان

خليل عبدالله ابل

سعدون حماد العتيبي

سلوى فرحان العنزي

سليمان محمود كريم

طالب علي العطار

عبدالعزيز طارق الصقعبي

عبدالله محمد المفرج

عزام بدر العميم

فجر عثمان السعيد

ماجد علي الشمري

محمد بدر الجوعان

محمد جاسم الشواف

مهلهل خالد المضف

مهند طلال الساير

ناصر جواد ششتري

نورة ناصر المليفي

هشام عبدالصمد الصالح

جاسم ناصر الجريد

حمود خليفة الماجد

عبدالله يعقوب الفودري

عبدالمحسن علي الجمعة

فارس سعد العتيبي

قتيبة سامي الصقعبي

محمد سالم الجويهل

محمد كاظم محمد

نادر يوسف منصور

حمد عادل العبيد

عبدالعزيز سلطان العتيبي

عبدالكريم عبدالله الكندري

فاتن مجرن اللوغاني

إبراهيم محمد دشتي

جنان محسن رمضان

عبدالله أحمد الكندري

غاده مشاري العتيبي

فاطمة بدر القلاف

صلاح عبدالرحمن الهاشم

مبارك زيد العرو

حسن علي محمد

معجل عبكل العبكل.

أحمد محمود غلوم عسكر حسن

جراح خالد سليمان فوزان العلي الفوزان

عمار محمد عمار لبدان العجمي

جنان سالم سلطان عبدالله الحربي

خالد محمد ناصر سبهان اسماعيل

خليفة خليل ابراهيم التميمي

عنود خالد مفرح جفران المنصور العنزي

محمد مبارك سعود عبدالهادي العازمي

أحمد جاسم محمد عباس الصفار

حسن حسين محمد حسن

رغيان باهج عوض النوم

محمد يعقوب يوسف علي صرخوه

مشاري حمد مشاري حمد حسين المراغي بدر ناصر المجاوب

بريكان مجيدل السليماني

ثامر سعد الظفيري

ثامر مثيب العبدلي

حسين جليعب السعيدي

خالد عبداللطيف العريفان

رشيد راشد العازمي

سالم حسين الحسيني

سلطان مطني الشمري

طلال منيزل العنزي

عبدالمحسن لافي الشمري

عبدالعزيز حمدان العازمي

عمش فهاد الشمري

عويد محمد الرشيدي

عيد سعد العنزي

فلاح علي المعصب

فهيد محسن الديحاني

مبارك بنيه العرف

مبارك صالح النجاده

محمد سعد الحربي

مساعد عيادة الشمري

مساعد محمد المطيري

مشاري فلاح الشمري

مشهور جليعب السعيدي

معاذ مبارك الدويلة

مفرج نهار المطيري

بدر حمدان الهبيدة

بدر لافي المطيري

حسين قويعان المطيري

رباح مبارك القوبع

سارة حسين الدابي

سالم نايف المطيري

سلمان عامر الظفيري

طارق ابراهيم الوزق

عبدالله علي المويل

فايز غنام المطيري

فلاح محمد الربعي

فهيمة نشمي الرشيدي

فواز فهد العدواني

مبارك هيف الحجرف

محمد نايف العنزي

مرزوق خليفة الخليفة

مشاري محسن المطيري

مطلق عويد العنزي

بشرى سعد خلف

بكر بادي الرشيدي

سعد باني الرشيدي

عبدالله فهاد العنزي

فراج فلاح الحجرف

فهد محمد امهمل

فواز ثامر المطيري

مبارك حمود الطشه

نافع جالي الظفيري

يوسف محمد البذالي

سيف عوض المطيري

ضيف الله فضيل أبو رمية

عبدالرحمن حسن العتيبي

عبدالله مناور المطيري

عسكر عويد العنزي

عيد عبدالله المطيري

فواز سعد العنزي

ماجد مفرج المطيري

مبارك ارشيد الكعمي

محمد عوض المطيري

طلال زيد البصمان

عبدالرحمن عبدالله الهاجري

علي مرضي البغيلي

محمد عيد الخرينج

انوار كامل القحطاني

سعد علي الرشيدي

رشيد عبدالرحمن العتيبي

بدر سيار الشمري.

أنور عراك عنتر عواد الفكر الظفيري

حماد محمد سعود شغبان العجمي

سعد هجرس حجرف مبارك الرشيدي

سلطان غالب عوض ثاني الديحاني

شعيب شباب قديفان المويزري

عبدالرضا سيد محمد سيد علي سيد عباس عبدالرسول الموسوي

عبيد محمد عبدالله زيد عبيد المطيري

فرج عبدالله فرج عبدالله فرج الخضري

فرز محمد فرز ظمن الديحاني

فهد مساعد عواد عايد الهطلاني

متعب عايد جلفان رثعان الذايدي

محمد فهد حراس مجبل الديحاني

محمد هايف سلطان عريج المطيري

أحمد علي مبروك ارشيد

خالد رفاعي محمد الشليمي

عبدالعزيز أحمد محمد علي العوضي

عمار أحمد حسين محمد علي دشتي

محمد عبيد فلاح عبيد فلاح الراجحي

نايف بدر نايف مرزوق المطيري

مساعد عبدالرحمن عايض عطالله المطيري

يوسف علي حسين غلوم علي القطان

احمد خضر احمد عبيد العنزي

احمد عويد محمد فهد الهويدي العنزي

فهد علي عبدالرسول موسى محمد علي الصايغ

فهد لافي خمسان مانع العنزي

فواز منشر عوض دخيل الظفيري

موضي محمد ناصر خالد المطيري الصيفي مبارك العجمي

بدر منصور العازمي

بندر شباب المطيري

تركي نايف العازمي

حمد ناصر الفيلكاوي

خالد سريع الهاجري

خالد محمد العتيبي

سعود عبدالعزيز الهاجري

صالح ذياب المطيري

صلاح ناجي العتيبي

طلال فهد الدبوس

عبير عبدالرحمن العتيبي

فلاح عبدالله السبيعي

فهد فلاح الهاجري

فهيد محمد العجمي

ماجد مساعد المطيري

مبارك عبدالله العجمي

محمد منصور الرشيدي

مرزوق فالح العازمي

نايف علي العنزي

هاني حسين شمس

وسمي محمد شنيتر

ياسين وحيد حيدر

أحمد عبدالله العازمي

حفيظ مسعود العجمي

حمدان سالم العازمي

حمود مبرك العازمي

خالد خليفة العازمي

خالد عبدالرحمن الرشيدي

دليهي سعد الهاجري

سعود فلاح الصواغ

عايض نايف العتيبي

عبدالله حشر البرغش

عبدالله عكاش العبدلي

عبدالله فرحان العازمي

عبدالله هادي العجمي

عبدالهادي ناصر العجمي

علي يوسف غلوم

عيسى علي الكندري

فهد ناصر الدوسري

فيصل طلق العازمي

فيصل محمد الكندري

مساعد خميس العازمي

مطر سالم العازمي

ناصر نقه العازمي

هاشم مهدي الموسوي

يوسف سيد حسن الزلزلة

يوسف عبدالله العتيبي

جابر سعد العازمي

حسين علي العتيبي

حمد حمد العجمي

حمود محمد الحمدان

سعد حوفان الهاجري

عبدالواحد محمد خلفان

علي ساير العازمي

عيد فلاح العازمي

فالح الهذيلي عبيد

فهاد محمد العجمي

محمد سالم العجمي

محمد هادي الحويلة

محمود عبداللطيف عباس

مشبب هملان السهلي

نايف عبدالعزيز العجمي

إبراهيم هندي الهاجري

أحمد حمد السهلي

أحمد شريدة العازمي

جاسم محمد العلي

خالد شخير المطيري

زياد سند المطيري

سعيد سعد القحطاني

عبدالهادي هادي العازمي

محمد مساعد الدوسري

فهيد حمد العجمي

محمد سالم المري

احمد فهد الرشيدي

ناصر بدر الكندري

سعود محمد السهلي

محمد حسين العجمي

ايوب يوسف علي محمد علي حسين

براك مبارك براك مبارك العازمي

حسين براك هادي حسين الحضيري الدوسري

حماد مناحي فهد حماد هتيل الدوسري

حيدر صادق جعفر طاهر محمد حسن

سعود ناصر فلاح طامي الفهيد الطامي

فوزي صقر فهد الصقر

مبارك فيصل حبيب ضاحي حمدان الفضلي

ناصر عبدالمحسن محمد علي المري

نجاه صالح علي السيد خليفة حسن البحراني

أحمد محمد مطلق حمود العتيبي

خالد عباس حمد عايد الرشيدي

سعود مطلق سعود مطلق الدوسري

سيف محمد مبارك زمانان العجمي

عبدالرحمن حمد سويد فراج رويعي السعيدي

عيد شريم صقر ساير العتيبي

نهار ثقل نهار مطلق العتيبي

محمد سلطان محسن حمود المطيري

محمد هادي عيد هادي الحربي

اشواق نافع مناحي نافع سالم العنزي

علي فهد محمد علي سالم العجمي

منصور صليهم محسن صليهم العجمي

ناصرجاسم عيسى قاسم الصراف

