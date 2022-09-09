وطن النهار

قال مرشح الدائرة الرابعة د. عيد أبو صليب إن قرار خوض الانتخابات جاء استجابة لتطلعات القيادة بوجود مجلس أمة فاعل ومنتج، منوها إلى أن التبشير بعهد جديد قائم على النزاهة وعدم تدخل الحكومة في مخرجات الانتخابات واختيارات الأمة يعطي دفعة قوية لكل وطني ليكون عنصرا فاعلا في الموقع الذي يعتقد أنه سيعطي من خلاله. وأضاف أبو صليب خلال حفل عشاء أقامه على شرف الناخبين في ديوانه بمنطقة العارضية إن الإصلاح ليس كلمة تقال أو شعاراً يرفع وإنما إجراءات ملموسة وتشريعات مطلوبة وتدابير عاجلة تستدعي إسناد الأمور إلى الكفاءات الوطنية المخلصة والبدء بمحاسبة المفسدين وملاحقة سراق المال العام، مضيفاً أن من ضمن أسس الإصلاح المنشود إصلاح البرلمان بتعديل اللائحة بما يتيح إقرار التصويت العلني على مناصبه ولجانه ومنع تحكم الحكومة في عقد الجلسات والنص على مدة رئاسية محددة للشخص الواحد لا يجوز التجديد له بعدها والنص على إمكانية أن يمتلك المجلس حق التصويت على الرئيس بأغلبية الأعضاء ومردفا أن من ضمن الإصلاح المطلوب توفير العدالة الاجتماعية بين الناخبين بتوزيع عادل لأعدادهم على الدوائر الانتخابية.

ونوه إلى أن موضوع رئاسة مجلس الأمة حسم إلى الأخ الكبير أحمد السعدون بخبرته الكبيرة وحكمته المعهودة لقيادة المشهد البرلماني خلال المرحلة المقبلة.

وفيما أكد أبوصليب أنه سيكون سيفا مصلتا على الفاسدين والمفسدين شدد على أنه غير منتم إلى أي تيار أو كتلة وأن انتماءه الأول والأخير سيكون للكويت ومواطنيهاً.

وقال أبو صليب إن إصلاح المالية العامة يجب ألا يكون على حساب رفاهية الشعب وداعيا إلى عدم تحميل المواطنين أي كلفة لسوء إدارة الموارد المالية للدولة.. ومضيفا أن معالجة القضايا المعيشية والخدمية للمواطنين لا تحتاج إلا إلى إدارة حكيمة وقرار فاعل وحازم، موضحا أن سببها كان دوما سوء الإدارة ومنح المتنفذين مفاصل إدارة شؤون الدولة بحسب ما تقتضيه مصالحهم الخاصة وليس لتحقيق مصالح المواطنين وتطلعاتهم.

وأوضح أن سوء الخدمات في الدولة شكوى عامة رغم المليارات التي تصرف سنويا والموازنات الضخمة التي تدرج لمعالجتها إلا أن عدم المحاسبة الفعلية لمخرجات الصيانة وانعدام الرقابة سهل للمتخاذلين والمفسدين تمرير مشاريع الدولة بتنفيذ سيئ وجودة متدنية. وعرج أبو صليب إلى معاناة الكويتيين البدون قائلا إن هذه القضية باتت تشكل جرحا كبيرا للكويت وإنسانيتها حينما تمنع الحقوق عن مستحقيها وحينما يعيش بيننا مواطنون تسلب منهم كل سبل الحياة فإن من الأولويات الدعوة إلى إنصافهم ولعل أول خطوة لذلك إلغاء الجهاز المركزي المتسبب الأول بهذه المعاناة ثم المسارعة إلى تجنيسهم واستيعابهم كمواطنين لهم ما لنا وعليهم ما علينا.

