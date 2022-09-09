وطن النهار

قال مرشح الدائرة الأولى محمد عيسي أبوالملح إن الولاء للوطن اولا لانه هو الذي يربي وينمي روح المواطنة لدى المواطن في ظل الأمن والأمان الذي ننعم به في دولتنا الحبيبة الكويت، معتبرا ان الفرعيات تسبب الفتنة وهي جزء من الفساد وخرق القانون، فكلنا كويتيون وكلنا في مركب واحد ويجب علينا ان نتكاتف لنبحر بسفينة الكويت الى مستقبل مشرق بإذن الله.

ودعا ابوالملح الى أن تعطى الامانة لمن يستحقها ولمن يحفظها امام الله وامام ضميره وامام الشعب الكويتي جميعا بشيوخه وبرجاله ونسائه واطفاله فنحن نريد اعضاء يخرجون علينا بقرارات ايجابية لمصلحة الوطن والمواطن ورقباء على المال العام ومحافظين عليها.

وقال ابوالملح ان الوطن والمواطن باتا يعانيان منذ فترة الكثير من الاعباء التي لم تحل واهمها الاصلاح السياسي والاقتصادي ويرجع السبب الرئيس في ذلك الى عدم تصحيح المسار لمن يمثلهم في مجلس الأمة وذلك لمحاربة الفساد.

وقال ابوالملح ان الشباب بامكانهم العمل في التخصصات الصناعية إن لاقوا الدعم والتشجيع بدلا من التوجه للعمل في القطاع الحكومي المتخم بالعمالة الزائدة، لذلك علينا أن نعطيهم الفرصة لاثبات مهارته وقدرته على العمل في ظل الظروف العالمية الصعبة حول العالم. وأوضح ابوالملح ان المشاريع الصغيرة لا تقتصر على المقاهي والمطاعم ما يتوجب على الهيئة العامة للصناعة عمل جميع التسهيلات للمشاريع المحلية لاحياء الصناعات التي كانت موجودة بالفعل واضافة صناعات أخرى جديدة لما لعوائدها من الخير الجزيل خاصة ان لدينا شبابا متخرجا من أفضل الجامعات. واضاف أن المشاركة الفعالة في تغيير النتائج وقلب الموازين في اختيار الأصلح من يمثلون الشعب الكويتي في مجلس الأمة المقبل وهي مرحلة مهمة في تاريخ السياسة الكويتية سيسجلها التاريخ لو تثبتوا بها.

