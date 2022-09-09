وطن النهار

شدد رئيس لجنة التدريب لاتحاد الإعلام الإلكتروني د. راشد الهلفي على ضرورة تطوير وتدريب الكوادر الإعلامية لبعض الصحف الالكترونية وذلك لضمان مهنية الصحافة الالكترونية.

وأضاف الهلفي خلال الحلقة النقاشية التي اقامتها جمعية النزاهة الوطنية الكويتية حول عنوان «نزاهة الانتخابات بين الرقابة والاعلام» ان مهنة الاعلام والصحافة تعتبر من المهن الرائدة في المجتمع والتي تحتوي على نماذج وأسماء وطنية قدمت الكثير وأصبحت نموذجاً للاعلام ليس فقط محلياً بل دولياً أيضا.

واستنكر الهلفي ما تقوم به بعض الوسائل الإعلامية من انحرافات تؤثر سلباً على مجال الاعلام الالكتروني، داعياً الجميع الى تضافر الجهود لتطوير هذا العالم الجميل من خلال التشريعات القانونية وتعديلاتها بما يخدم الصحافة والاعلام.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد ذعار العتيبي ان الجمعية اقامت هذه الورشة انطلاقاً من المسؤولية تجاه محاربة الصور التي تعوق النزاهة بشكل عام لاسيما وان الاعلام تقع عليه مسؤولية كبيرة في نقل الاخبار بشكل نزيه. وأضاف العتيبي تماشياً مع ما تمر به البلاد من إرث ديموقراطي اطلقت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية هذه الورشة اسهاماً منها في تطوير الكوادر الإعلامية والصحف الالكترونية وغرز مفاهيم النزاهة في هذا المجال. ومن جانبه، اكد رئيس الاتحادين العربي والكويتي للإعلام الالكتروني فيصل خليفة الصواغ على ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة الاعلامية، مشيرا الى ان اتحاد الإعلام الالكتروني سيقوم بتنظيم ورشات عمل بمشاركة مختلف وسائل الاعلام الوطنية لتدريب وتثقيف الاعلاميين للقيام بدورهم بأفضل صورة ممكنة.

وأشار الى أهمية الحس الوطني لدى ممثلي وسائل الإعلام وعدم الانسياق وراء الرغبة في تحقيق سبق او انفراد على حساب الصورة الوطنية مع ضرورة الالتزام بمقتضيات دوره في تقديم المعلومة كاملة للراي العام بعيدا عن اي حسابات شخصية. ومن جانبه، قال رئيس اللجنة البرلمانية في اتحاد الاعلام الالكتروني رشيد الفعم انه لابد من وضع قيود في قانون الاعلام الالكتروني حتى لا يكون هذا المجال لكل من هب ودب ، واضاف الفعم ان الصحافي الناجح يجب ان يكون متمكنا ولديه الخبرة الكافية والتي لا تأتي إلا من خلال خبرات متراكمة او دورات وورش عمل وأضاف ان الكويت سمحت لأكثر من ترخيص صحف الكترونية بينما المملكة المتحدة يوجد بها 23 ترخيص للصحف الالكترونية وهذا مؤشر بأن هنالك خللاً في آلية منح التراخيصاً فينبغي اعادة النظر في منح التراخيص الالكترونية حتى لا تمنح تلك التراخيص لأشخاص غير مؤهلين اعلاميا مما ينعكس اثره سلبا على سمعة الكويت.

