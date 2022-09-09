مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ«النهار» أن دمج الجهات الرقابية في جهة واحدة بات قاب قوسين أو أدنى في اطار الاصرار الحكومي على مواجهة الفساد والقضاء عليه والانتهاء من قضايا المال العام بالسرعة المطلوبة.

وبينت أن دمج تلك الجهات ضرورة في اطار فك تشابك الاختصاصات والأهداف، وتقليل عرض القضايا على أكثر من جهة والتي تطيل فترة الحسم وتؤدي الى المزيد من الهدر للمال العام.

ولفتت الى أن فوائد عدة ستنتج من دمج تلك الجهات على رأسها ترشيد النفقات وترشيق القطاع العام وسرعة الحسم في القضايا المعروضة والتي أدت الى هدر كبير في المال العام، مع تنوع القضايا بين غسل الأموال ومكافحة الارهاب، بالاضافة للعديد من القضايا التي تمس استغلال الوظيفة لصالح شاغليها على حساب الصالح العام.

واستدركت أن توحيد الجهات الرقابية في جهة واحدة، سينعكس ايجاباً على القوانين والتشريعات والاجراءات لعمل تلك الجهات وجعل التعديل عليها سهلاً بدلاً من التعديلات المطلوبة على عدد كبير من القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل الرقابي.

وأوضحت أن سهولة الحسم الرقابي لقضايا الرأي العام المتعلقة بالفساد سيكون له مردود ايجابي على بيئة الأعمال ورفع التصنيف الائتماني للدولة وترشيد النفقات، مع زيادة ايرادات الميزانية العامة للدولة. ورداً على ما يثار من تخوفات على حقوق العمالة الوطنية من مسألة الدمج، أجابت المصادر أن الحكومة حريصة على حفظ وصيانة حقوق العمالة الوطنية وزيادتها وتطوير قدراتها، لافتة الى أن الدمج يهدف في الأساس الى تسهيل الاجراءات المتعلقة ببيئة الأعمال والدفع باتجاه حسم الكثير من القضايا العالقة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والعمل في الوقت نفسه على توحيد الاجراءات الرقابية المتعلقة بالاشراف على أداء الكثير من الوزارات والهيئات الحكومية.

