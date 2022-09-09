مال وأعمال

دعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، الى توفير المزيد من التمويل لمساعدة البلدان في افريقيا على التكيف ومواجهة تداعيات التغير المناخي، خاصة في ظل حدة التغير، وارتفاع درجات الحرارة ومنسوب مياه البحر، وظروف الجفاف في بعض الدول، والفيضانات في بعض الدول الأخرى. وتصدر افريقيا نسبة تتراوح بين 2 الى 3 % فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، ولكن بشكل عام ترتفع درجة حرارة القارة بأسرع من المتوسط العالمي. وكان العام الماضي واحدا من أكثر أربعة أعوام حرارة على الاطلاق، حسبما ذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في تقريرها «حالة المناخ في افريقيا 2021». ويأتي ذلك في الوقت الذي تطالب فيه افريقيا الدول الأكثر ثراء، والمسببة للتلوث، بتقديم المزيد من الأموال لمشروعات التكيف في القارة والتعويض عن الخسائر المرتبطة بتغير المناخ، وهي موضوعات من المتوقع التركيز عليها خلال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 27»، والمقرر عقده في نوفمبر في مصر تحت اسم «كوب الافريقي». وقالت المنظمة ان الحاجة الى مزيد من الاستثمار في التكيف مع المناخ أمر بالغ الأهمية، وان التأثيرات المناخية يمكن أن تكلف الدول الافريقية 50 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، ويأتي الجفاف والفيضانات في مقدمة بواعث القلق.