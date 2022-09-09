مال وأعمال

نشرت غوغل فلايتس «Google Flights» أخيراً بيانات أسعار تذاكر سفر لمدة 5 سنوات، للمساعدة في معرفة كيفية الحصول على أرخص سعر للسفر.

وكانت أحد النتائج الأولية، هي حكمة السفر الكلاسيكية - أو كما تقول الأسطورة - أن الثلاثاء ليس أفضل يوم للعثور على رحلات طيران رخيصة.

لكن هناك أيضاً بعض النتائج التي قد تفاجئ المسافرين - مثل انخفاض أسعار الرحلات الداخلية خلال 21 الى 60 يوماً قبل موعد السفر.

ودرس المهندسون متوسط أسعار تذاكر الطيران ذهاباً واياباً على Google Flights بين 1 أغسطس 2017 و1 أغسطس 2022 لرحلات تتراوح من 6 الى 9 أيام و13 الى 16 يوماً من الرحلات المغادرة من 4000 سوق في الولايات المتحدة.

وقال مدير المنتج في «غوغل فلايتس»، جيمس بايرز، انهم يأملون في أن تجيب النتائج التي توصلوا اليها على أهم أسئلة المستخدمين، مثل موعد بدء تسوق رحلات الطيران، لاسيما في أوقات الاجازات مثل عيد الشكر ورحلات عيد الميلاد.

وبالطبع، النتائج ليست حقائق مطلقة، اذ تمثل بعض أنماط المستهلكين وشركات الطيران.

وبالتالي فان أفضل رهان لك هو اعداد تنبيهات الأسعار مبكراً، والقفز على الأسعار الجيدة عندما تكون متاحة.

الرحلات الداخلية

أظهرت بيانات الرحلات الجوية من «غوغل» أن أسعار الرحلات كانت عادة عند أدنى مستوياتها بين 21 و60 يوماً قبل الاقلاع، وتكون أدنى نقطة للسعر في اليوم الـ44 قبل الاقلاع.

كما أظهرت النتائج أن الرحلات الجوية في وقت مبكر من الأسبوع أرخص بنسبة 12% من رحلات نهاية الأسبوع، وأيام الأحد باهظة الثمن بشكل خاص.

فاذا كنت على استعداد لقضاء وقت أطول قليلاً للوصول الى وجهتك، فاختر السفر المتقطع أو «الترانزيت» للعثور على صفقة أفضل، اذ تكون أسعار السفر بدون توقف أعلى بنسبة 20% من الأسعار التي تتضمن محطات توقف.

أوروبا

أما اذا كنت تخطط للسفر الى احدى الوجهات الأوروبية، فان الأسعار تكون عند أدنى مستوياتها بين 50 و179 يوماً قبل الاقلاع.

وتميل أفضل هذه الصفقات الى الظهور في حوالي 129 يوما قبل الاقلاع.

المكسيك والكاريبي

أما اذا كنت تنوي السفر الى المكسيك أو منطقة البحر الكاريبي، فان حجز تذاكر الطيران بين 37 و87 يوماً قبل الاقلاع قد يعطيك فرصة للحصول على أفضل سعر، وركز بقوة على شهرين قبل موعد رحلتك المقررة فقد تحصل على أفضل صفقة، وفقاً لما ذكره موقع « iol»، واطلعت عليه «العربية.نت».

الأعياد

أما بالنسبة لفترة الأعياد الغربية، مثل عيد الشكر وعيد الميلاد، فان المهندسين راجعوا الرحلات المغادرة قبل الاجازة والعودة بعد العطلة.

وأظهرت النتائج أفضل وقت للبحث عن رحلات عيد الشكر المحلية يفضل أن يكون في غضون 36 الى 74 يوماً مسبقاً.

عطلة الربيع

وفي ما يتعلق بعطلات الربيع التي تبدأ في مارس أو أبريل، فقد أظهرت أنماط الأسعار على «غوغل فلايتس»، أن الأسعار تميل الى أدنى مستوياتها قبل شهرين من موعد الاقلاع المخطط.

