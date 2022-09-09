مال وأعمال

تراجعت المؤشرات الرئيسة للبورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات، أمس، بضغط انخفاض 8 قطاعات يتقدمها الصناعة. وانخفض مؤشر السوق الأول 0.31%، وهبط «العام» 0.25%، كما نزل المؤشران الرئيس 50 بواقع 0.13%، والرئيس 0.02% بلغت قيمة تداول بورصة الكويت 47.3 مليون دينار، وزعت على 285.96 مليون سهم، بتنفيذ 9.78 آلاف صفقة. وأثر على الجلسة انخفاض 8 قطاعات على رأسها الصناعة بنحو 0.73%، بينما ارتفعت 3 قطاعات تقدمها العقارات بـ 0.59%، فيما استقر قطاعا الرعاية الصحية والتكنولوجيا. وعلى مستوى الأسهم، تقدم «النخيل» القائمة الخضراء بـ9.89%، بينما جاء «المساكن» على رأس التراجعات بـ 6.85%. وبشأن الأنشط، تصدر «ايفا فنادق» المتراجع 2.22% الكميات بـ 174.8 مليون سهم، بينما تقدم «بيتك» السيولة بقيمة 11.57 مليون دينار، مرتفعاً 0.11%. 3.6 ملايين برميل ارتفاعاً في المخزون الأميركي قال معهد البترول الأميركي ان مخزونات النفط الخام ارتفعت 3.6 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من شهر سبتمبر الحالي. وذكر المعهد الأميركي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت 836 ألف برميل في الأسبوع الماضي، بينما صعد مخزون المقطرات 1.8 مليون برميل. ومن المقرر أن تعلن ادارة معلومات الطاقة الأميركية البيانات الرسمية للمخزونات يوم الخميس، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام بمقدار مليوني برميل. وكانت أسعار النفط قد تراجعت بشكل حاد عند تسوية تعاملات الأربعاء، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 5.2% لتسجل 88 دولاراً للبرميل، كما هبط خام نايمكس الأميركي تسليم أكتوبر بنسبة 5.7% عند 81.94 دولارا.