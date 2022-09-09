مال وأعمال

أعلنت شركة المشروعات السياحية انه تم تعيين محمد احمد السقاف، وحمود جاسم الفلاح، وهيا أيمن بودي، وأمل عطية البراك، وأحمد عبد الله الهملان، وياسمين فؤاد السالم وعالية بدر الحميضي كممثلين للهيئة العامة للاستثمار في مجلس ادارة الشركة للفترة القادمة.

هذا وعقد المجلس اجتماعه الاول أمس وتم انتخاب المهندس محمد احمد السقاف رئيساً للمجلس وعالية الحميضي نائباً للرئيس.

وبهذا الصدد صرّح المهندس محمد السقاف بالتالي: اتقدم بالشكر الجزيل والامتنان لمن أولوا اليّ هذه الثقة.

وكرئيس مجلس ادارة للمشروعات السياحية أنا جزء من منظومة متكاملة من أخوة وأخوات أعضاء في مجلس الادارة وجهاز إداري سنعمل جميعاً وبكل جهد لتحقيق رؤية القيادة السياسية لكويت جديدة متفائلة بمستقبلها و شامخة كعهدها. كما سنثمّن توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ احمد نواف الاحمد الصباح، و وزير المالية عبدالوهاب الرشيد وسنتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة لما فيه رفعة شأن وطننا العزيز وخدمة شعبه الكريم في مجال الترفيه والسياحة الذي كانت الكويت السباقة فيه في المنطقة وقد حان الوقت للمضي قدماً وبخطوات متسارعة لنكون في مصاف الدول الشقيقة المجاورة و لتحقيق مفهوم الترفيه والسياحة و ترجمة تطلعات المواطنين الكرام والمقيمين في بلدنا الحبيب على أرض الواقع.

