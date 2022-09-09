مال وأعمال

في إطار الجهود الدولية التي تبذلها جمعية الهلال الأحمر الكويتي لإغاثة ضحايا فيضانات باكستان، ستنقل طيران الجزيرة هذا الأسبوع 2.5 طن من المساعدات التي تشمل الإمدادات الطبية ومعدات الإغاثة التي تبرع بها الشعب الكويتي للشعب الباكستاني.

وكانت طيران الجزيرة قد تقدمت على مر السنوات بدعم جمعية الهلال الأحمر الكويتي في نقل المساعدات إلى الدول المحتاجة ضمن شبكة الخطوط التي تخدمها، حيث تم نقل سابقاً أطنان من المساعدات لإغاثة شعوب سريلانكا ولبنان ونيبال وغيرها من الدول.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: «لنا الشرف بدعم الجهود النبيلة التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي وأن نساعد المجتمعات التي نقوم بخدمتها منذ سنوات. لطالما التزمت طيران الجزيرة بتقديم الدعم للمجتمعات المتضررة من الأزمات، وستستمر بالمساهمة إيجابياً حيثما يمكنها تقديم المساعدة.»

تلتزم شركة الطيران بدورها كناقل وطني كويتي عبر وضع أصولها ومواردها في خدمة الجهود التي يتم استثمارها من أجل المجتمعات التي تخدمها الشركة منذ أكثر من 17 عاماً. وخلال جائحة كوفيد-19، وضعت شركة الطيران أسطولها بالكامل تحت تصرّف حكومة دولة الكويت.

وطيران الجزيرة هي شركة طيران كويتية منخفضة التكلفة ورائدة في خدمة شبكة وجهات تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا حيث تشغل رحلات تجارية ورحلات شحن جوي من مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي، وتخدم أكثر من 50 وجهة ذات الطلب العالي للسياحة والأعمال.

