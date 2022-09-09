مال وأعمال

حذّر الرئيس التنفيذي لـ«دويتشه بنك»، كريستيان سوينغ، من أن الركود في ألمانيا أمر لا مفر منه، وحث قادة البلاد على تسريع انفصالها عن الصين. وفي خطاب ألقاه في قمة Handelsblatt المصرفية في فرانكفورت، يوم الأربعاء أشار سوينغ إلى أن الحرب الروسية في أوكرانيا «دمرت عدداً من الحقائق» التي كان النظام الاقتصادي العالمي يعتمد عليها خلال العقود القليلة الماضية. كما أشار إلى توقف العولمة بسبب التوترات الجيوسياسية الرئيسية، والتي من غير المرجح أن تنحسر قريباً، وأدت إلى اضطراب سلاسل القيمة والتوريد العالمية، إلى جانب اختناق سوق العمل وندرة الغاز والكهرباء مما أدى إلى ارتفاع التكاليف، وهي الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات قياسية، وفقاً لما نقلته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية.نت». وقال سوينغ: «نتيجة لذلك، لن نتمكن بعد الآن من تجنب الركود في ألمانيا، ومع ذلك، نعتقد أن اقتصادنا يتمتع بالمرونة الكافية للتعامل بشكل جيد مع هذا الركود، بشرط أن تتصرف البنوك المركزية بسرعة وحسم الآن». وأضاف أنه «في الوقت الحالي، لايزال لدى العديد من الأشخاص مدخرات كبيرة يمكنهم الرجوع إليها من أجل مواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة، كما أن معظم الشركات (ممولة بما يكفي)».

