مال وأعمال

أعلنت شركة غازبروم قبل يومين إقرار اتفاق مع الصين يتضمن شراء الأخيرة الغاز الروسي على أن تفي بالثمن باستخدام اليوان والروبل، بدلا مما هو قائم حاليا باستخدام الدولار، لتثير جدلًا حول تأثير مثل تلك الخطوة، والخطوات المشابهة على مراكز العملات الكبرى حول العالم واستخدامها في الاحتياطيات والتجارة.

قد كشفت مصادر أن موسكو مستعدة لشراء ما قيمته 70 مليار دولار من العملة الصينية خلال المرحلة المقبلة، منها ما قيمته 16 مليار دولار حتى نهاية العام لاستخدامها في احتياطيها النقدي، وذلك للعمل على زيادة تنوعه من جهة وللمساهمة في إعادة الاتزان إلى الروبل الذي شهد ارتفاعات كبيرة الفترة الماضية –رغم انخفاضه القياسي بعد قرار موسكو وقف ضخ الغاز لأوروبا.

كما أن الصين بدأت قبل فترة في بيع حيازاتها من السندات الأميركية (تشير التقديرات إلى بيعها سندات بنحو 200 مليار دولار منذ بداية العام)، وعلى الرغم من أن البعض يتحدث عن سبب اقتصادي، متمثل في سعر فائدة حقيقي سلبي في أميركا في ظل ارتفاع معدلات التضخم، فإنه لا يمكن إغفال الجانب الاستراتيجي من التحركات الصينية بتقوية موقف عملتها وإضعاف موقف العملة الأمريكية.

ولذا فإن الصين لن توسع قاعدة استخدام عملتها بشكل واسع عالميًا قبل تأكدها من قوة قواعد «الاقتصاد الجديد» (القائم على الخدمات والتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي والبرامج كخدمة) ذات القيمة المضافة، فبهذا تصبح الصادرات أكثر تنوعا بين التقليدي والخدمي ويمكن لها تقوية موقف اليوان دون قلق.

وعلى الرغم من التردد الصيني فإن مراكز العملات واصلت التغير خلال السنوات الماضية، ففي عام 1970 كانت نسبة الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية من الدولار أكثر من 84% وظلت تنخفض حتى تراجعت إلى أكثر من 58% بقليل في 2011، وعلى الرغم من وجود سنوات شهد فيها الدولار ارتفاعاً في نسبته في الاحتياطيات العالمية فإن الاتجاه العام بقي للتراجع.

