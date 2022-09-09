مال وأعمال

أعلنت ليز تراس، رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة، عن تثبيت أسعار الطاقة لمدة عامين، في خطة ستكلف مليارات الجنيهات الإسترلينية، بهدف تخفيف الأعباء على الأسر في المملكة المتحدة.

وقالت تراس، التي انتخبها حزب المحافظين، خلفا لبوريس جونسون، في كلمة لها أمام مجلس العموم، إن فواتير الطاقة للمنازل لن تزيد في المتوسط على 2500 جنيه إسترليني سنويا، لمدة عامين، وذلك اعتبارا من أول أكتوبر.

وكانت الجهة التنظيمة المسؤولة عن الطاقة في بريطانيا، أعلنت الشهر الماضي، عن زيادة قياسية في سقف أسعار الطاقة بنسبة 80 في المئة اعتبارا من أكتوبر، ليصل إلى 3,549 جنيهات إسترلينية، بدلا من 1,971 جنيه إسترليني في المتوسط لكل أسرة، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

وقالت تراس إن الحكومة ستنشئ صندوقا بهدف استفادة البريطانيين من الدعم الحكومي، مضيفة أن البلاد تواجه أزمة طاقة عالمية، وان هناك تكلفة لمعالجتها.

