مال وأعمال

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن عائدات بلاده من مبيعات النفط والغاز زادت بنسبة 50% رغم العقوبات.

وبين ان عمل صندوق الرفاه الوطني وإنشاء ميزانية إلكترونية ومنصات تكنولوجية للإدارة، هي عوامل مهمة تسمح بحفظ الاستقرار المالي خلال العقوبات. وذكر رئيس الحكومة، في مقابلة تلفزيونية بمناسبة الذكرى الـ 220 لتأسيس وزارة المالية الروسية، أن صندوق الرفاه الوطني، هو «إنجاز كبير سمح بتوفير مخدة أمان مالية مع بنك روسيا المركزي، الذي يمارس بشكل مستقل سياسته في مجال النقد والقروض، مما جعل من الممكن التخطيط لتمويل موثوق لجميع الوظائف الرئيسية للدولة». وأضاف: «ومن بين العوامل المهمة كذلك إنشاء الميزانية الإلكترونية والمنصات التكنولوجية للإدارة، وكذلك منصات الخدمة الضريبية ومنصة الخزينة، وإدارة الجمارك. كل ذلك يجعل من الممكن العمل بشكل فعال حتى في ظروف الطبيعة غير المسبوقة للعقوبات المفروضة على بلدنا، ويجعل من الممكن أن يشعر الناس بالاستقرار المالي».

ونوه رئيس الحكومة، إلى أن الروبل استرد عافيته وعزز مواقعه رغم العقوبات، وبأن «الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي، الذي كان متوقعا، حدث تقريبا عند الحد الأدنى». وقال: «الآن نحن نتحدث عن أغسطس - أوائل سبتمبر، هذا المؤشر حوالي 0.5%. ومعدل التضخم 13-14%، وهو بالتأكيد لم يصل إلى 30% ولم يتجاوزه».

