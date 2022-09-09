مال وأعمال

تعتقد مجموعة «سيتي غروب» أن أوروبا عليها الانتظار حتى وقت لاحق من العقد الجاري قبل أن تشهد أي تخفيف لأزمة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي.

قال الرئيس العالمي لأبحاث السلع الأساسية في «سيتي غروب» ، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: «في وقت ما بين عامي 2025 و 2027 سنشهد عودة الأسعار في أوروبا إلى ما كانت عليه في بداية عام 2021». وهذا لأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لإيجاد بديل للغاز الطبيعي المفقود من روسيا.

وتعاني أوروبا من أسوأ أزمة طاقة منذ 50 عاما، حيث خفضت روسيا شحنات الغاز ردا على العقوبات المفروضة على غزوها لأوكرانيا. أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم الضغط على المستهلكين ودفع الاقتصادات إلى حافة الركود، ما يعرض القارة لخطر تفاقم الأزمة مع اقتراب فصل الشتاء.

في إشارة إلى روسيا، أضاف مورس أنه «لن يكون أمرا مثيرا للدهشة إذا أعادوا تدفقات الغاز الطبيعي مع اقترابنا من نهاية موسم الضخ في أوروبا»، موضحا أنها ستبيع المنتج حتى نفاده، بالتالي فإن «روسيا ستجني كثيرا من المال منه».

تجاوزت أسعار العقود الآجلة للغاز الأوروبي أربعة أضعاف السعر المسجل قبل عام، بحسب بيانات «آي سي إي» (ICE).

