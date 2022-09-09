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قال بنك الاستثمار جيه بي مورغان إن تحالف «أوبك+» يحتاج إلى خفض إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا إضافي لتحقيق الاستقرار للسوق.

«نعتقد أن المزيد من التدخل قد يكون ضروريا ونرى أن هناك حاجة إلى خفض يصل إلى مليون برميل يوميا لوقف الزخم الهبوطي في الأسعار وإعادة تنظيم الأسواق المادية والورقية (عقود النفط الآجلة) ، والتي تبدو منعزلة»، وفق كريستيان مالك رئيس قسم تحليل الطاقة العالمي في البنك.

قررت مجموعة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاؤها الإثنين الماضي خفض إنتاج النفط بنحو 101 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر المقبل، ليمحو التحالف بذلك الزيادة التي أقرها في سبتمبر. الخطوة التي جاءت مفاجئة تُظهِر أن التحالف يسعى إلى ضبط السوق العالمية للنفط بعد أن تسبب التعثر الاقتصادي في أطول فترة هبوط للأسعار في عامين. كانت الإشارة الأولى بخفض إنتاج النفط من قِبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي قال الشهر الماضي إنّ التقلّبات «الحادّة» في تداولات عقود النفط إلى جانب نقص السيولة في سوق العقود الآجلة تفصل أسعار النفط عن أساسيات السوق، وقد يجبر ذلك تحالف «أوبك+» على التحرك.

وقال الوزير في حديث عقب قرار «أوبك+» إن أول خفض لإمدادات النفط منذ أكثر من عام يظهر أن المجموعة جادة بشأن إدارة أسواق الخام العالمية وعلى استعداد لاتخاذ إجراءات استباقية.

ارتفعت أسعار النفط الخميس على نحو محدود لم يتجاوز 1%، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر، إثر مخاوف بشأن الطلب العالمي، في ظل مضي الصين في سياسة «صفر كوفيد» وتشديد البنوك المركزية سياستها النقدية لمكافحة التضخم. خسرت أسعار النفط الخام نحو 50 دولارا من قيمتها منذ أن بلغت ذروتها خلال مارس الماضي، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وكان التراجع مدفوعا بتوقعات حدوث تباطؤ عالمي بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، مما رفع الدولار إلى مستوى قياسي.

