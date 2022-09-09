مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن تلقي وكلاء استلام أسهم الأهلي المتحد البحريني في الكويت والبحرين رغبات مساهمي المتحد للتنازل عن 96.107 % بما يعادل 10.713.974.011 سهم من أسهم المتحد، وفقاً لإجراءات الاستحواذ المعلن عنها ومعدلات التبادل المعتمدة.

وشهدت العملية إقبالاً كبيراً من مساهمي «المتحد البحريني» حتى يوم أمس 7 سبتمبر، حسب الجدول المعتمد للتجميع. فيما أكد «بيتك» فتح القبول للنسبة المتبقية من أسهم رأسمال «المتحد» لمدة 16 يوماً اعتباراً من اليوم وحتى 23 الحالي، مع إمكانية استخدام حقه في الاستحواذ الإجباري.

كما أنه من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ لفوائد متنوعة ومتعددة من بينها أنه وفقاً للمستشار العالمي للصفقة غولدمان ساكس، المال العام مستفيد رئيسي من الصفقة، حيث قدر العائد على الحصص الحكومية بـ5.2 مليار دولار كزيادة في القيمة الرأسمالية المتوقعة بمعدل 110 ملايين زيادة سنوية في العوائد النقدية. وفقاً للمادة 319 مكرر من قانون الشركات التجارية البحريني.

ووفقاً لإفصاح «بيتك» المنشور على موقع البورصة ، أمس، فإن بيتك أعلن استيفاء كافة شروط العروض الأخرى اعتباراً من يوم أمس وأصبح العرض غير مشروط من جميع النواحي ، كما أعلن أن العرض سيبقى مفتوحاً للقبول لمدة 16 يوماً من تاريخ الإعلان والتي تنتهي يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر.

ولفت بيتك أنه سيقوم باستخدام حقه في الاستحواذ الإجباري وفقاً للمادة 319 مكرر من قانون الشركات التجارية البحريني.

