مال وأعمال

للمرة الثانية خلال العام الحالي، يعلن البنك الأهلي المتحد عن حملته للتبرع بالدم، والتي أقيمت يوم في المبني الرئيسي للبنك بالتعاون مع بنك الدم الكويتي. وقد جاءت هذه الحملة ضمن أنشطة برنامج المسؤولية المجتمعية للبنك التي تعمق من مفهوم التكافل ونشر قيم التآخي والعطاء والخير بين أفراد المجتمع.

تأتي هذه الحملة امتدادا لجهود البنك الأهلي المتحد ومبادراته المتميزة في مجال الرعاية الصحية، سعياً إلى نشر ثقافة العمل الخيري، وترسيخاً للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء. وقد استقطبت هذه الحملة الكثير من المتبرعين من موظفي البنك الذين أظهروا اهتمامهم البالغ بالمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية، وسارعوا للتبرع بالدم استشعارا لأهمية هذه المبادرات في إنقاذ أرواح الكثير من المرضى والمصابين ممن هم في أمس الحاجة إلى الدم فضلا عن وعيهم بأهمية التبرع بالدم لصحة المتبرع. وتعليقا على هذه الحملة، أفادت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي في البنك الأهلي المتحد فاتن التميمي في بيان صحافي: «لقد سعدنا كثيراً بما أبداه موظفونا المشاركون في الحملة من عطاء ورغبة حقيقية في المشاركة بدورٍ فاعل فى هذه المبادرة المهمة. ومما لا شك فيه أن الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه الحملة سيكون مصدرا لإلهامنا لتنظيم المزيد من المبادرات المجتمعية الهادفة لرفع مستوى الوعي بالحالات الصحية الحرجة التي تحتاج نقل الدم».

