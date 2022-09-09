مال وأعمال

باعت شركة «أوريدو» القطرية للاتصالات وحدتها في ميانمار إلى شركة «ناين كوميونيكيشنز» في سنغافورة، مقابل قيمة إجمالية تعادل 576 مليون دولار.

وافق على الصفقة مجلس إدارة «أوريدو»، لكنها لا تزال خاضعة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية في ميانمار، حسب بيان.

وقالت الشركة في البيان إنها أبرمت بالفعل اتفاقاً نهائياً لبيع 100% من أسهمها في شركة «أوريدو ميانمار»، وذلك تماشياً مع استراتيجية المجموعة المتمثلة في التركيز على أسواقها الرئيسية. وقال عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «أوريدو»: «أجرينا مراجعة شاملة لأعمال المجموعة أسفرت عن إعادة تقييم التوجه الاستراتيجي العام لها، ولا شك أن هذا القرار الصعب المتمثل في سحب استثمارات أعمالنا في ميانمار هو نتيجة مباشرة لهذه المراجعة».

