مال وأعمال

كشفت شركة أبل النقاب أخيرا عن سلسلة هواتف آيفون 14 الجديدة، لكن خبراء انتقدوا الشركة الأميركية وقالوا إنها افتقدت عنصر الابتكار الذي طالما كان يميزها، متحدثين عن عدم استفادة الجمهور في غالبية أنحاء العالم من ميزة الاتصال بالأقمار الاصطناعية، لكونها محصورة في 4 دول فقط.

وكشفت أبل في حفلها السنوي الذي نظمته في مقرها بولاية كاليفورنيا، عن أحدث أجهزتها التي شملت سلسلة هواتف آيفون 14، والسماعات والساعات الذكية.

وتضم قائمة آيفون 14: آيفون 14، وآيفون 14 بلس، وآيفون 14 برو، وآيفون 14 برو ماكس.

ويمكن القول إن هذا الحدث الذي تابعه ملايين الأشخاص حول العالم أحدث «صدمة» بين أوساط عدد كبير من المتابعين، الذين رأوا أن «صانعة الآيفون» قامت بتقديم هاتف قديم ولكن بشكل جديد، وهو ما ظهر جليا من خلال تعليقات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول الكاتب المختص بالشؤون التكنولوجية، ألان القارح، في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية» إن حدث إطلاق سلسلة آيفون 14 الجديدة تنطبق عليه مقولة «اسمع تفرح دقق تحزن»، إذ يمكن القول إن أبل نجحت في تمويه هواتف آيفون 13 وإطلاقه من جديد باسم آيفون 14.

وبحسب القارح، فإن هاتف آيفون 14 بلس تحديدا، يجسد نسخة مموهة تجمع بين «معدات» آيفون 13 وآيفون 13 برو ماكس، وذلك من ناحية المعالج A15 Bionic القديم وحجم الشاشة والكاميرات، لتتمكن آبل بهذه الخطوة من بيع «هاتف بمعدات قديمة» بسعر هاتف جديد، دون اضطرارها لإدخال أي تعديل حتى على التصميم.

ويرى القارح المختص أيضا بالهواتف الذكية، أن هواتف آيفون اعتبرت في السابق مرادفا لكلمة «ابتكار»، مشيرا الى أن سلسلة آيفون 14 تؤكد فقدان أبل لهذا العنصر، إذ من غير المقبول أن لا يتم تغيير التصميم أو الشكل الأساسي لآيفون منذ ما يقارب الـ4 سنوات.

ووفقا للقارح، فإن ما يميز أبل هو براعتها التسويقية، وهذا ما تم تطبيقه عند الإعلان أن «واجهة» آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس باتت «كلها شاشة»، وتخلت عن «النوتش التقليدي» لصالح الـ Dynamic Island أو الجزيرة التفاعلية.

