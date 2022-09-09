مال وأعمال

أعلن البنك المركزي المصري، تسجيل صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي مستوى 33?141 مليار دولار بنهاية أغسطس 2022، وكان صافي الاحتياطيات الدولية من النقدي الاجنبي قد بلغ 33?143 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي. ووفقاً لبيانات المركزي المصري انخفض الاحتياطي بنهاية يوليو بقيمة 232 مليون دولار بنسبة 0?7? مقابل 33?375 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وانخفض صافي الاحتياطيات الاجنبية إلى 33?375 مليار دولار في نهاية شهر يونيو 2022، فاقداً 5?95? من قيمته على أساس شهري، بينما تراجع 18?45 ? خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، تجديده وديعة بقيمة 100 مليار جنيه للمرة الرابعة على التوالي في عطاء الاربعاء، وسط فائض كبير من السيولة لدى البنوك العاملة والتي طرحتها في السوق المفتوحة، الثلاثاء الماضي.