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تحسن كبير شهدته بيئة العمل وإنتاجية الموظفين في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تراجع كبير في نسب حوادث المرور بواقع 40% تقريباً وتحسن في جودة المناخ والبيئة.

تأتي تلك النتائج بعد تطبيق إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقليص أيام العمل في الدوائر الرسمية إلى 4 أيام بدلا من 5 في الدوائر الرسمية. وفق دراسة أجراها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أسهم نظام العمل المطبق حديثا «في ارتفاع عدد من المؤشرات والعوامل الإيجابية المتعلقة ببيئة العمل والإنتاجية للموظفين» حسبما نقلت وكالة «وام» الرسمية. كما انخفضت الحوادث المرورية والوفيات مقارنة مع الربع الأول لعام 2021 بنسبة تصل إلى 40%،‎ بالإضافة إلى انخفاض الإصابات البليغة.

كما ارتفعت مؤشرات كل من جودة العمل والكفاءة والانتاجية وسرعة الإنجاز ومستويات رضا الموظفين والمتعاملين خلال الدراسة التي شملت عدداً من الجهات الحكومية منها قطاع الشرطة والبيئة والموارد البشرية والقطاع المالي.

وكانت الإمارات أعلنت تغيير إجازتها الأسبوعية من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد مطلع عام 2022، فيما منحت إمارة الشارقة المحافظة الموظفين إجازة ثلاثة أيام بدلا من يومين بعد أن ضمت الجمعة إلى السبت والأحد كعطلة لنهاية الأسبوع. وأصبحت الشارقة المدينة العربية الأولى التي تطبق هذا النظام، وهي واحدة من عدة مدن اتخذت قرار تخفيض أيام العمل لزيادة الإنتاجية وتحسين الصحة النفسية للعمال فضلا عن مكافحة تغير المناخ.

وحين صنعت حكومة الشارقة الحدث بإعلانها نظاما جديدا للعمل قوامه أربعة أيام، تخوف المتعاملون مع الجهات الحكومية من أن يدفعوا فاتورة النظام الجديد تأخيرا في إنجاز معاملاتهم، بعد ارتفاع أيام الإجازة الأسبوعية إلى ثلاث، إلا أن النتائج التي أعلنت، أكدت صواب رؤية الحكومة، وحسن القرار المتخذ، الذي تقطف اليوم ثماره وفرة في مردودها المالي، بعد أن كان الموظفون على قدر الحمل الملقى على كواهلهم، وأدوا عملهم على أكمل وجه، دون تقصير.

وأسهم نظام العمل الجديد في ارتفاع عدد من المؤشرات والعوامل الإيجابية المتعلقة ببيئة العمل والإنتاجية، فيما انخفضت الحوادث المرورية والوفيات بالمقارنة مع الربع الأول لعام 2021 بنسبة تصل إلى 40%‎ إضافة إلى انخفاض الإصابات البليغة وغيرها، فضلا عن مساهمته في تحسين الأداء المالي للجهات الحكومية، وذلك وفقا للتحليل المالي ومقارنة المصروفات والإيرادات وغيرها.

كما كان للبيئة نصيب كبير من فوائد النظام الجديد، حيث شهدت الفترة التي طبق خلالها النظام انخفاضا في نسبة انبعاثات عدد من الغازات شملت أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين.

وهذه النتائج تعطي دافعا كبيرا لاستمرار القرار وتوطد أركانه، بعد أن ساعد على زيادة إنتاجية الفرد وحقق راحة نفسية أكبر، ووفر وقتا أكثر مع الأسرة للرحلات والسفر، فضلا عن أثر الإجازة الإيجابي في نفسية الموظف الذي يعود إلى عمله بداية الأسبوع أكثر نشاطا، فيزداد إنتاجه، ولعبه دورا كبيرا في زيادة القدرة على التأقلم السريع مع مختلف المتغيرات والمستجدات التي قد تطرأ لاحقا.

ونجاح الشارقة، امتداد لنجاح الإمارات التي سنت نظام عمل أسبوعي قوامه أربعة أيام ونصف اليوم، آخذة بعين الاعتبار تعزيز موقعها على خريطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، وتعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، من خلال نظام عمل يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، ما دعم بدوره القطاع المالي، حيث لعب دورا مهما في المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، ما عزز أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.

كما يأتي قرار إمارة الشارقة بجعل أيام العمل الرسمية 4 أيام عمل، متسقا مع قرار حكومة الإمارات بشأن النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة، لتحقيق المرونة المطلوبة في العمل بما يتفق مع النظام المتبع في كل إمارة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة عبر الخط المباشر إن قرار الشارقة بجعل العطلة الأسبوعية 3 أيام والدوام 4 أيام نابع من البعد الاجتماعي لإمارة الشارقة التي تعتبر صديقة للطفل وتراعي كبار السن. وسيوفر القرار اللقاء أسريا بشكل أكبر خلال الأسبوع، كما أن الشارقة هي المدينة الأولى عربيا التي تخوض هذه التجربة، والتي خاضتها دول غربية عدة من قبل مثل إسبانيا وغيرها، ودلّت الدراسات على زيادة الإنتاجية لدى الموظفين.

والتعديل الذي طرأ على النظام في الشارقة جاء متسقا مع الأبعاد الاجتماعية والثقافية في الإمارة المعروف عنها بصداقة الطفل، فإن القرار يدعم الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، كما هو الحال في الدولة.

ومع كل الفوائد التي جنتها إمارة الشارقة من تقليص عدد أيام العمل الرسمية إلى 4 أيام فقط، يثار تساؤل مهم عن مدى إمكانية قيام الكويت بتلك الخطوة مستقبلا؟ وما الفوائد التي يجنيها الاقتصاد والبيئة وأسواق المال في حال القيام بمثل تلك الخطوة، خاصة أن الكويت تعاني من نسب تلوث عالية، بالإضافة للحوادث المرورية ذات المعدلات المرتفعة سنويا؟.

وفي خطوة غير مسبوقة في دول المنطقة، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية 2021، عن تحولها إلى نظام العمل أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا، ابتداء من أول يناير 2022، على أن تكون عطلة نهاية الأسبوع بالكامل يومي السبت والأحد، في خطوة تهدف إلى جعل اقتصادها يتماشى على نحو أفضل مع الأسواق العالمية. وسيطبق هذا القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناء على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس 8 ساعات عمل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية. وستكون ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة 7.30 صباحا إلى 12:00 ظهرا (4 ساعات ونصف)، وسيتم الإعلان لاحقا عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة.

وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات، كما تم بناء على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهرا على مستوى الدولة طوال العام. وقالت الحكومة الإماراتية في بيان لها : إن هذه الخطوة ستعزز «موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصة أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد». وتابع البيان: «اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث إنه سيعمل على المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات. وفي هذا السياق، قال وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات عبدالرحمن العور، إن تغيير أيام الراحة الأسبوعية في الدولة يؤمل أن يجذب المزيد من رأس المال إلى البورصتين والمواهب إلى اقتصاد الإمارات، مشيرا إلى إن التغيير سيسمح لبورصتي الإمارات لأن تكونا أكثر توافقا وتكاملا مع الأسواق الأخرى حول العالم. وأضاف الوزير الإماراتي أن البنك المركزي سيتناول التغيير في ساعات العمل مع البنوك في الوقت المناسب بتفاصيل يرون أنها ضرورية للتواصل مع البنوك، حيث سيغير ساعات العمل للامتثال لعطلة نهاية الأسبوع الجديدة، لافتا إلى أن ساعات العمل ستعزز اندماج القطاع المصرفي الإماراتي مع المجتمع المصرفي العالمي، وأشار إلى أن القطاع الخاص ستكون لديه مرونة في اختيار عطلة نهاية الأسبوع للموظفين لديه.

تجارب عالمية

عالميا ليست الشارقة الأولى التي اتخذت مثل هذا القرار ففي إسبانيا وافقت الحكومة مطلع العام الجاري على تطبيق أسبوع العمل الذي يتكون من 4 أيام عمل و3 أيام عطلة. وسبق أن تم اقتراح الفكرة ذاتها في بلدان أخرى منها ألمانيا ونيوزيلندا، وأشار مروجوها إلى أنها وسيلة لتحسين الصحة العقلية للعمال فضلا عن مكافحة تغير المناخ، فيما اكتسب الاقتراح أهمية أكثر مع انتشار وباء كورونا وزيادة حدة القضايا المتعلقة بالإرهاق والموازنة بين العمل والحياة.

عربياً تعد الشارقة هي المدينة الأولى التي تطبق هذا النظام نظرا لما له من فوائد كبيرة، فعلى الصعيد الاقتصادي، سيعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد موقع دولة الإمارات على خريطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصة أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد. كما أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث إنه سيعمل على المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.

الارتقاء بالإنتاجية

في العام من المتوقع أن يدعم النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دولة الإمارات العربية المتحدة الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، كما سيرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل. وسيسهم النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في دولة الإمارات في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصة مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف اليوم، مما سيعمل على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، ويعزز الترابط بين الموظفين وأسرهم ويتيح لهم الفرصة للتمتع بعطلة نهاية أسبوع أطول/ من ظهر يوم الجمعة وحتى مساء يوم الأحد/، ما ينعكس إيجابا على العلاقات الأسرية، ويسهم في رفع الإنتاجية والأداء في العمل. وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد تقدمت بمقترح النظام الجديد للعمل الأسبوعي وضمنته بدراسات معيارية على مستوى دول المنطقة ودراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة على صعيد رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي، وتنشيط الحراك الاقتصادي في الدولة من خلال زيادة الاستهلاك المحلي إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية.