النهار Weekend

كشفت الفنانة أيتن عامر، تفاصيل شخصيتها في المسلسل الكويتي «مغلق للصيانة»، إذ يُعد المسلسل أولى مشاركتها في عمل درامي غير مصري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني. وأكدت أيتن انها تجسد شخصية روان من أسرة مصرية مقيمة في الكويت منذ فترة طويلة وأوضحت أنها كانت تتمنى أن تمثل باللهجة الكويتية وكانت تنوي التحدي في تعلمها بإتقان لكن مخرج العمل أكد لها أن المصريين الذين يعيشون في الكويت حافظوا على لهجتهم ولم تتأثر، مشيرة إلى أنها تأمل أن تمثل باللهجة الكويتية في عملها المقبل. مسلسل «مغلق للصيانة» يضم عدداً من ألمع النجوم أبرزهم، أيتن عامر، سلوى عثمان، سليمان عيد، ياسر علي ماهر، محمد العلوي. جدير بالذكر أن آخر أعمال أيتن عامر في الدراما، كانت مشاركتها في مسلسل «مكتوب عليا» مع أكرم حسني والفنان عمرو عبد الجليل والذي عرض في رمضان 2022.

