النهار Weekend

تستعد الفنانة سهير رمزي للعودة مرة أخرى للدراما، وذلك من خلال دور صعيدي، ضمن احد المسلسلات التي يتم التحضير لها للعرض خارج السباق الرمضاني.

وتقدم سهير للمرة الأولى في مسيرتها الفنية، دور امرأة صعيدية في مسلسل جديد بعنوان «الهلالية» تعاقدت عليه مؤخرًا، ويدور في 60 حلقة.

ويعد الدور مختلفاً، خاصة وان على مدار تاريخها الفني الطويل لم تقدم أي عمل صعيدي من قبل، ووقعت سهير بالفعل على عقود المسلسل، وذلك بعد أن اعتذرت عن مسلسل «أرواح خفية» الذي كان من المقرر أن تقدمه مع الفنانة سمية الخشاب في الفترة المقبلة، قبل أن تعتذر بسبب عدم جدية الشركة المنتجة في التعامل مع الأبطال والعمل ككل ليكون موجوداً في الأستوديو في الوقت المحدد مما جعلها تعتذر عنها بشكل نهائي.

ويبدو أن العمل ككل لم يرَ النور في الفترة المقبلة، حيث تم تأجيله للمرة الثالثة في أقل من شهرين، وكل فترة تقوم الشركة بتأجيل موعد التصوير ، وهو الأمر الذي جعل الفنان إياد نصار أيضا يعتذر عنه.

وتنتظر سهير عرض مسلسل «القاتل الذي أحبني» على إحدى القنوات المفتوحة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد عرضه على إحدى المنصات الالكترونية.

ويعد مسلسل «القاتل الذي» أحبني، هو آخر عمل درامي قدمته الفنانة سهير رمزي، كما يعتبر عودة للفنانة سهير رمزي بعد غيابها عن الساحة الفنية لمدة 5 سنوات، حيث كان آخر عمل درامي لها هو مسلسل «قصر العشاق» الذي عرض رمضان 2017.

مسلسل «القاتل الذي أحبني»، من بطولة هاني رمزي، سهير رمزي، محمد جمعة، أحمد فؤاد سليم، رانيا منصور، دنيا ماهر، وعدد آخر من الفنانين، وعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية وتكون من 30 حلقة.

وتدور أحداث مسلسل «القاتل الذي أحبني»، في إطار كوميدي تشويقي حول وجود الكثير من الألغاز والتي تجذب وتُحير المشاهد في حلها حتى آخر حلقة، ولعب هاني رمزي دور رسام يحمل اسم معتز.

فيما يعد مسلسل «قصر العشاق» الذي عرض رمضان 2017، هو آخر أعمال سهير التي عرضت على القنوات المفتوحة، والذي ضم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بوسي، عزت العلايلي، رانيا فريد شوقي، كمال أبو رية، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد صقر، ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوق، حول سجين سياسي جسد دوره الفنان فاروق الفيشاوي، ويضطر للتعامل مع أحد اللواءات وهو عزت العلايلي.

