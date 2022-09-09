النهار Weekend

«أهرامات الجيزة.. معابد مدينة الأقصر.. مسرح هيئة الأمم المتحدة.. مسرح الأولمبيا.. مسرح «قاعة ألبرت هول» في العاصمة البريطانية لندن.. مسرح بيتهوفن».. الأماكن السابقة وغيرها الكثير والكثير، كانت شاهدًا لسنوات طويلة، تقترب 60 عامًا، على إبداعات فرقة «رضا» للفنون الشعبية من مصر، التي زارت كل دول العالم، حاملة على عاتقها إحياء الفلكلور الشعبي عبر الموسيقى الشعبية وفنون الاستعراض والرقص.

فكرة التأسيس

وجاءت فكرة تأسيس فرقة رضا بعد مرور مؤسسها بعدة مراحل، حيث تعلم الفنان محمود رضا الباليه في سن صغيرة، وخلال تلك الفترة بدأ شغفه بالرقص الاستعراضي ومشاهدة الأفلام الاستعراضية الأميركية.

ومن أجل متابعة نشاطه في الاستعراض اشترك رضا بنادي «هليوليدو»، الذي كان يضم العديد من الجنسيات الأجنبية، أو من المصريين من أصل أجنبي في تكوين أول فرقة استعراضية، التي تكونت من خمس فتيات وخمسة فتيان من أعضاء النادي، وقدم من خلال تلك الفرقة الصغيرة عدداً من الحفلات الشهرية، والغريب أن الفنان أسامة عباس كان من بين أعضاء تلك الفرقة.

رحلة «عروض ألاريا»

وفى عام 1954 انضم «رضا» إلى فرقة «ألاريا» الأرجنتينية، وشارك في عروضها التي قدمتها بالقاهرة والإسكندرية وروما وباريس، ما أسهم في إعطائه ثقة بنفسه وقدراته الاستعراضية، كما أكسبته خبرة في تصميم الرقصات من خلال تجاربه العملية مع الفرقة وسفره معهم.

لحظة الميلاد

وجاء عام 1959، ليشهد ميلاد «فرقة رضا»، التي حملت اسم مؤسسيها الأخوين علي رضا ومحمود رضا، اللذين كانا السبب في اكتشاف الكثير من المواهب الفنية، حيث قدما من خلال الفرقة منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم أكثر من 3000 عرض عالمي في أهم وأعرق المسارح العالمية، ، تعد أهم وأشهر الفرق الاستعراضية العربية، وتميزت الفرقة عبر رقصاتها وفنونها الاستعراضية، بمشهدية جذابة مزجت بين روح التراث المصري، والبيئة الشعبية، واتسمت بالتناغم بين حركات العارضين والملابس التقليدية للراقصين.

«الضم للثقافة»

وفى عام 1961 صدر قرار جمهوري بضم الفرقة إلى وزارة الثقافة، وأصبحت تابعة للدولة وقام على إدارتها الشقيقان محمود وعلي رضا، وفي عام 1962 انتقلت عروض الفرقة إلى مسرح متروبول، حيث أصبح لها منهج خاص وملامح مميزة في عروض الرقص الشرقي، ثم كان اللقاء الفني بين محمود رضا والموسيقار علي إسماعيل الذي أثمر أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته والذي أعاد توزيع الموسيقى لأعمال الفرقة السابقة، وقام بتلحين الأوبريتات الاستعراضية.

إحياء الفلكلور.. «مهمة للمتعة»

استوحى المؤسسان علي ومحمود رضا، رقصات الفرقة من فنون الريف والصعيد والبيئة الساحلية، وبفضل هذا التكوين الراقي اكتسب فن الرقص احترام كل طبقات المجتمع، وفي عام 1961، أصيبت الفرقة بعثرة مالية هددت بإفلاسها، لتنضم إلى إشراف وزارة الثقافة، وتقدم عروضها على مسرح متروبول بالقاهرة؛ حيث أصبح لها منهج خاص وملامح مميزة في عروض الرقص الشرقي الفلكلوري، كما كون الموسيقار علي إسماعيل أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية لمصاحبتها بقيادته، وقام بتلحين أشهر استعراضاتها.

«الرقص أمام الكاميرا»

الشهرة التي استطاعت الفرقة الصاعدة تحقيقها في غضون سنوات قليلة، فتحت لها أبواب السينما على مصراعيها، لتشارك في بطولة ثلاثة أفلام سينمائية خلال حقبة الستينيات لاقت نجاحاً جماهيرياً عريضاً، وهي «إجازة نصف السنة»، و«غرام في الكرنك»، و«حرامي الورق»، ووصل الفنانون من الراقصين والراقصات والموسيقيين في فترة السبعينيات إلى عشرات الفنانين، ليقرر محمود رضا تقسيم الفرقة إلى ثلاثة أقسام، هي الفريق الأساسي الذي يقدم العروض داخل مصر وخارجها، وفريق يمثل الصف الثاني للفرقة، إلى جانب فريق يتكون من مجموعات تحت التدريب، ومع هذا الانتشار، تأسس مركز لتخريج دفعات من الأعضاء لدعم الفرقة، وهي مدرسة «فرقة رضا للمواهب الجديدة»، وفي الثمانينيات قدمت الفرقة لوناً جديداً من ألوان الرقص، وهو الموشحات الراقصة التي لاقت نجاحاً كبيراً.

وكشف الفنان الراحل محمود رضا خلال لقاء تلفزيوني سابق، كيف اشترك مع المصمم والمؤلف الموسيقى على رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمي بعد الرحيل المفاجئ للفنانة نعيمة عاكف في تكوين الفرق.

