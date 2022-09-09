إيمانيات

الإمام عليّ بن موسى الرضا (عليه السلام) من أهل البيت (عليهم السلام) التي تعتبر حياتهم مدرسة وعِبرة وعِظة تفيض بالعطاء وتشع بالخير والاستفاضة وتوحي بالكمال والهداية.. إنّه (عليه السلام) من هذه المدرسة المباركة التي كانت حياته مناراً ودليلاً في طريق التقوى والعبادة، ومثلاً أعلى في الأخلاق الفاضلة. كان الإمام (عليه السلام) يطلق الكلمة الأحسن مع أعدائه ومع أصدقائه على السواء ويتحدّث بالكلمة الأفضل مع الذين يؤذونه ومع الذين يحسنون إليه. كما كان (عليه السلام) يحترم الناس الذين يتحدّثون إليه فيجعلهم يسترسلون في كلامهم دون أن يقاطعهم لأنّ ذلك قد يؤذيهم ويسيئ إليهم وإلى ما يحبّون أن يعبِّروا عنه، وفيما رُوِي عن إبراهيم بن العبّاس الصولي حيث قال: «ولا رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه». ويحدّثنا المؤرخون عن عبادة الإمام الرضا (عليه السلام) حيث: «كان يُكثر بالليلِ في فراشِهِ من تلاوة القرآن، فإذا مرّ بآية فيها ذكر جنّة أو نار بكى وسأل اللهَ الجنّةَ وتعوّذَ من النارِ»، فكان الليل محرابه وسبحه الطويل ومأوى مناجاته ومجلس ذكره وضراعته، فكان الإخلاص في العبادة وتعبيد النفس لله سبحانه وأشعاره بالعبودية له وحده هي الغاية من العبادة.

وقد أفاض (عليه السلام) من الأفكار والمعارف والمفاهيم وقيم الأخلاق والتربية والتوجيه الاجتماعي، فقد روى عنه (عليه السلام): «لا يستكملُ عبدٌ حقيقةَ الإيمانِ حتى تكون خِصالُ ثلاثٍ: التَّفقُّه في الدِّينِ، وحُسنُ التقديرِ في المَعيشَةِ، والصَّبرُ على الرَّزايا»، فالمؤمن لابدّ أن يتحلّى بهذه الخِصال الثلاث حتى يستكمل حقيقة الإيمان، فمن لم يتفقّه في دينه وعقيدته وشريعته ومنهجه وحركته فإنّه يمشي على غير هدى، والمؤمن لابدّ أن يعرف كيف ينظِّم أُموره ويقدّرها حتى يضبط معيشته وينظّمها، وقد حدَّد لنا الإمام الرضا (عليه السلام) ملامح الروح الرسالية التي ينبغي للمؤمن أن يعيشها في حياته التي تفتح أمام عينيه الآفاق الرحبة التي تنفتح على مسؤوليات في الدُّنيا والآخرة: «إنّ اللهَ عزّوجلّ أمرَ بثلاثةٍ مقرونٍ بها ثلاثةٌ أُخرى، أمرَ بالصلاةِ والزكاةِ فمَن صَلّى ولم يُزكِّ لم تُقبَلْ منه صلاتُهُ، وأمر بالشُّكر له وللوالدينِ فمَن لم يَشكرْ وَالديهِ لم يَشكرْ اللهَ، وأمر باتِّقاءِ اللهِ وصِلةِ الرَّحِم فمَن لم يَصلْ رَحِمَهُ لم يتّقِ اللهَ عزّوجلّ».

ويربّينا الإمام (عليه السلام) ويعلِّمنا أنّ المقياس في العبادة ليس كثرة الصلاة والصيام: «ليستِ العبادةُ كَثرَةَ الصِّيامِ والصلاةِ وإنّما العبادةُ كَثرَةُ التَّفكُّر في أمرِ اللهِ». فمعنى العبادة الخضوع لله تعالى ومسأله الخضوع تتصل بالعقل، فبمقدار ما تعرفُ اللهَ تعالى أكثر في عقلك بمقدار ما يخشع عقلك له سبحانه، فيطلب منّا الإمام (عليه السلام) أن نتفكّر في عظمة الله تعالى وأن نتفكّر في نِعمه سبحانه ومن توجيهاته الأخلاقية (عليه السلام) فيما رواه عليّ بن شعيب أنّه قال: دخلتُ على أبي الحسن الرضا (عليه السلام) فقال لي: «يا عليُّ، مَن أحسنُ الناسِ معاشاً؟ قلتُ: أنتَ يا سيِّدي أعلمُ به منّي، فقـال (عليه السلام): يا عليُّ، مَن حَسُنَ مَعاشُ غيرِهِ في معاشِهِ، يا عليُّ مَن أسوأ الناسِ معاشاً؟ قلتُ: أنتَ أعلمُ، قال (عليه السلام): مَن لم يعشْ غيرُهُ في مَعاشِهِ، يا عليُّ احسِنُوا جِوارَ النِّعَم فإنّها وَحشيَّةٌ ما نَأتْ عن قوم فعادتْ إليهم، يا عليُّ إنّ شرَّ الناسِ مَن مَنَعَ رِفدَهُ وأكلَ وَحدَهُ وجَلَدَ عَبدَهُ، احسِنِ الظنَّ باللهِ فإنّ مَن حَسُنَ ظنّهُ باللهِ کان اللهُ عندَ حُسن ظنّهِ، ومَن رَضِي بالقليل من الرزقِ قبل منه اليَسير من العملِ، ومَن رَضِي باليَسيرِ من الحلال خفّت مؤونته ونَعِم أهلُه وبصّره اللهُ داءَ الدُّنيا ودواءها وأخرجه منها سالماً إلى دارِ السلامِ».

