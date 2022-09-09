إيمانيات

بعد ما نُكب الإمام عليّ (عليه السلام) بشهادة أخيه وعضده مالك الأشتر، قلّد محمّد بن أبي بكر ولاية مصر، وهو من ألمع الرجال في فضله وتقواه، ومن أكثرهم حبّاً وولاءً للإمام (عليه السلام)، فكان ابناً بارّاً للإمام، وولداً مخلصاً له، وشفيقاً عليه.

زوَّد الإمام محمّد بن أبي بكر بالرّسالة التالية حينما قلّده ولاية مصر، وهذا نصّها: «فاخفض لهم جناحك، وألن لهم جانبك، وابسط لهم وجهك، وآس بينهم في اللّحظة والنّظرة، حتّى لا يطمع العظماء في حيفك لهم، ولا ييأس الضّعفاء من عدلك عليهم، فإنّ الله تعالى يسائلكم معشر عباده عن الصّغيرة من أعمالكم والكبيرة، والظّاهرة والمستورة، فإن يعذّب فأنتم أظلم، وإن يعف فهو أكرم».

ومثّلت هذه الكلمات روعة العدل الّذي لم يقنّن مثله في جميع ما شرّع من الشؤون السياسية، فقد أمر الإمام (عليه السلام) محمّد بالموادّ التالية:

? أن يخفض للرّعية جناحه، فلا يتكبّر، ولا يعلو عليهم، بل يكون كأحدهم.

? أن يلين للنّاس جانبيه، فلا يظهر عليهم العظمة والكبرياء.

? أن يبسط للجميع وجهه، فلا يخصّ قوماً ببسماته ويقبض وجهه مع قوم آخرين.

? أن يساوي بين النّاس حتى في اللّحظة والنظرة، وهذا هو منتهى العدل.

ويستأنف الإمام في رسالته قائلاً: «واعلموا عباد الله! أنّ المتّقين ذهبوا بعاجل الدّنيا وآجل الآخرة، فشاركوا أهل الدّنيا في دنياهم، ولم يشاركهم أهل الدّنيا في آخرتهم؛ سكنوا الدّنيا بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل ما أكلت، فحظوا من الدّنيا بما حظي به المترفون، وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبّرون؛ ثمّ انقلبوا عنها بالزّاد المبلّغ؛ والمتجر الرّابح، أصابوا لذّة زهد الدّنيا في دنياهم، وتيقّنوا أنّهم جيران الله غداً في آخرتهم، لا تردّ لهم دعوة، ولا ينقص لهم نصيب من لذّة، فاحذروا عباد الله الموت وقربه، وأعدّوا له عدّته، فإنّه يأتي بأمر عظيم وخطب جليل، بخير لا يكون معه شرّ أبداً، أو شرّ لا يكون معه خير أبداً، فمن أقرب إلى الجنّة من عاملها! ومن أقرب إلى النّار من عاملها! وأنتم طرداء الموت، إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، وهو ألزم لكم من ظلّكم. الموت معقود بنواصيكم؛ والدّنيا تطوى من خلفكم، فاحذروا ناراً قعرها بعيد، وحرّها شديد، وعذابها جديد، دار ليس فيها رحمة، ولا تسمع فيها دعوة، ولا تفرّج فيها كربة، وإن استطعتم أن يشتدّ خوفكم من الله، وأن يحسن ظنّكم به، فاجمعوا بينهما، فإنّ العبدإنّما يكون حسن ظنّه بربّه على قدر خوفه من ربّه، وإنّ أحسن النّاس ظنّاً بالله أشدّهم خوفاً لله».

وحكت هذه الكلمات النّصائح الرفيعة والمواعظ الكاملة التي يجب أن يعتبر بها الناس ليكونوا بمأمن من عذاب الله تعالى ويفوزوا بمغفرته ورضوانه.

ثمّ يستمرّ الإمام في عهده قائلاً: «واعلم يا محمّد بن أبي بكر، أنّي قد ولّيتك أعظم أجنادي في نفسي أهل مصر، فأنت محقوق أن تخالف على نفسك، وأن تنافح عن دينك، ولو لم يكن لك إلّا ساعة من الدّهر، ولا تسخط الله برضى أحد من خلقه، فإنّ في الله خلفاً من غيره وليس من الله خلف في غيره. صلّ الصّلاة لوقتها المؤقّت لها، ولا تعجّل وقتها لفراغ، ولا تؤخّرها عن وقتها لاشتغال، واعلم أنّ كلّ شيء من عملك تبع لصلاتك».

