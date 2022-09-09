إيمانيات

حينما استشار الإمام عليّ (عليه السلام) عدداً من المهاجرين والأنصار في قتال أهل الشام (معسكر معاوية بن أبي سفيان)، أدلى كلٌّ منهم برأيه، وكان ممّا قاله عمّار (رضي الله عنه): «يا أمير المؤمنين، إن استطعتَ أن لا تقيم يوماً واحداً فافعل، اشخص بنا قبل استعار نار الفجرة، واجتماع رأيهم على الصدود والفِرقة، وادعهم إلى حظّهم ورُشدهم، فإن قبلوا سعدوا، وإن أبوا إلّا حربنا، فَوَالله إنّ سفك دمائهم والجدّ في جهادهم لقربةٌ عند الله وكرامة منه».

وبعدما دعا الإمام (عليه السلام) إلى المسير إلى صِفّين، دخل عليه (أبو زبيب) وقال له: أليسَ الذي نحن عليه الحقُّ المبين؟ قال (عليه السلام): «بلى، فأبشر أبا زبيب»، والتفت إليه عمّار بن ياسر قائلاً: «اثبت أبا زبيب ولا تشكّ في الأحزاب عدوّ الله ورسوله»، وخرج عمّار وهو يقول:

سيروا إلى الأحزاب أعداء النبيّ

سيروا فخيرُ الناس أتباعُ عليّ

هذا أوانٌ طابَ سلُّ المشرفيّ

وَقودُنا الخيلُ وهزّ السمهريّ

وقام عمّار يوم صِفّين، يوم التقى الجمعان، خاطباً، فقال: «انهضوا معي عبادَ الله إلى قوم يزعمون أنّهم يطلبون بدم ظالم إنّما قتله الصالحون المنكرون للعدوان، الآمرون بالإحسان»، إلى أن قال: «والله ما أظنُّهم يطلبون بدم؛ ولكنّ القوم ذاقوا الدُّنيا فاستحلوها واستمرؤها وعلموا أنّ صاحب الحقّ لو وليهم لحال بينهم وبين ما يأكلون ويرعون منها»، ثمّ حمل (عمّار) وهو يرتجز ويقول:

صدق اللهُ وهوَ للصدقِ أهلُ

وتعالى ربّي وكان جليلا

ربّ عجّل شهادةً لي بقتلٍ

في الذي قد أحبَّ قتلاً جميلا

ثمّ قال: «اللّهمّ أنتَ تعلم أنّي لو أعلم أنّ رضاك في أن أقذف بنفسي في هذا البحر، لفعلت.. اللّهمّ إنّك تعلم أنّي لو أعلم أنّ رضاك أن أضع ضبّة (طرف) سيفي في بطني ثمّ أنحني عليه حتى يخرج من ظهري، لفعلت.. اللّهمّ إنّي أعلم ممّا علَّمتني أنّي لا أعمل عملاً صالحاً هذا اليوم أرضى من جهاد الفاسقين، ولو أعلم عملاً هو أرضى لك منه، لفعلته».

في ذلك اليوم جاءه رجلٌ قد رآى مناماً أنّ مُنادياً ينادي للصلاة، فاجتمع الصفّان فصلّيا صلاةً واحدة، وتليا كتاباً واحداً، ودعيا دعوةً واحدة، فقال له عمّار فيما قال: «إنّ مراكزنا اليوم على مراكز رايات رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم بدر ويوم أُحُد ويوم حُنين، وإنّ مراكز رايات هؤلاء على مراكز رايات المشركين»، ثمّ قال: «والله لدماؤهم جميعاً أحلّ من دم عصفور»، وقال له كذلك: «والله لو ضربونا بأسيافهم حتى يبلغونا سعفات هجر (البحرين) لعرفتُ أنا على حقّ وأنّهم على باطل وإنّ قتلانا في الجنّة وقتلاهم في النار».

ثمّ اقتتلوا قتالاً شديداً، وعمّار الثمانينيّ الذي لم يألوا فتوةً جهادية يُنادي: «صبراً والله إنّ الجنّة تحت ظلال البيض (السيوف)»، وكان يُردِّد: «أيُّها الناس، الرواح إلى الجنّة».

وصَدَقَ رسول الله (صلى الله عليه وأله وسلم) عندما قال لعمّار: «تقتلك الفئة الباغية، وآخرُ شرابك من الدُّنيا ضياحٌ من لبن»، إذ في يوم من أيّام صِفّين استسقى عمّار وقد اشتدّ به العطش، فأتته امرأة ومعها ضياح من لبن، فقال حين شرب: «الجنّة تحت الأسنّة، اليوم ألقى الأحبّة، محمّداً وحزبه، والله لو ضربونا حتى يبلغونا سعفات هجر، لعلمنا إنّا على الحقّ وأنّهم على الباطل»، ثمّ حمل، وحُمل عليه (ابن حوّى السكسكي) و(أبو العادية)، فأمّا أبو العادية فطعنه، وأمّا ابن حوّى فاحتزّ رأسه.

