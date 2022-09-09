إيمانيات

تعتبر الأمية سبباً ونتيجة للتخلف الاقتصادي والاجتماعي وهدراً للموارد البشرية، وسبباً من أسباب ضعف القدرة التنافسية. وفي الوقت الذي اختفت فيه الأمية في أقاليم عدة من العالم أو أصبحت ذات معدلات منخفضة جداً، حتى في كثير من البلدان النامية، فإنّ المعدلات في البلدان العربية ما زالت مرتفعة، بل إنّ عدد الأميين المطلق يزداد مع الزمن. وفي ظل وجود نسبة كبيرة من الأميين في العالم تسعى معظم الدول للقضاء على الظاهرة من خلال برامج محو الأمية. من هنا تأتي محو الأمية على أنّها تنمية القدرة على القراءة والكتابة، والقدرة على التواصل باللغة باستخدام العلامات، أو الرموز المطبوعة، أو الإلكترونية. هنالك نظريتان رئيستان طوّرهما الباحثون بشأن محو الأمية، إحداها ترتبط بالتقدم الحضاري، وتعرض محو الأمية كمهارة مستقلة تمضي قدماً مع المسار التطوّري للحضارة، أما النظرية الأخرى فهي على العكس تماماً؛ كونها تصف محو الأمية كظاهرة أيدولوجية تختلف باختلاف الأوضاع الاجتماعيّة، وتبعاً للأدلة المأخوذة من جميع أنحاء العالم، فإنّ النموذج الأيدولوجي يفسح المجال لأنماط وممارسات متنوّعة لمحو الأمية. يشكّل محو الأميّة حقّاً من حقوق الإنسان وأداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية. فالفرص التعليمية تعتمد على محو الأميّة. ولابدّ من الإشارة إلى أنّ محو الأميّة يشكّل نواة التعليم الأساس للجميع، وهو عامل ضروري للقضاء على الفقر، وخفض معدل وفيّات الأطفال، والحدّ من النمو السكاني، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان التنمية المستدامة والسلام والديموقراطية. والواقع أنّ محو الأمية هو في صلب التعليم للجميع لأسباب منطقية عدة. فالتعليم الأساس الجيّد النوعية يزوّد الطلبة بمهارات محو الأميّة مدى الحياة، ويشجّع على بلوغ مستويات علمية عُليا. تحتل اليونسكو المقام الأول في الجهود المبذولة في مجال محو الأمية على الصعيد العالمي منذ عام 1946، تحقيقاً لرؤيتها في توفير حق تعلّم القراءة والكتابة للجميع؛ فهي جزء لا يتجزأ من الحق في التعليم، مع ذلك هناك ما لا يقل عن 750 مليون شخصٍ حول العالم من الشباب والكبار لا يزالون غير قادرين على القراءة والكتابة، بالإضافة إلى 250 مليون طفل غير قادرين على اكتساب مهارات القراءة والكتابة الأساسية، ومن أجل النهوض بمحو الأمية كجزء لا يتجزّأ من التعلم، تتخذ اليونسكو النُّهُج التالية لتعزيز محو الأمية في جميع أنحاء العالم، مع التركيز على الشباب والكبار. ? بناء أسس قويّة من خلال الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. ? توفير التعليم الأساس الجيد لجميع الأطفال. ? توسيع مستويات محو الأمية الوظيفية للشباب والكبار، الذين يفتقرون إلى مهارات القراءة والكتابة الأساسية. تطوير البيئات التعليمية.